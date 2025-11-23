L'1x1 de la família Pujol a les portes del judici: qui és qui?

Després d'onze anys d'instrucció, a l'Audiència Nacional tot està a punt per acollir el judici a la família Pujol. La incògnita sobre el pare es mantindrà encara durant unes hores, a l'espera de saber si el tribunal l'exonera del procediment a causa dels problemes de salut que pateix, però és segur que els set fills de l'expresident de la Generalitat i Marta Ferrusola -que va morir l'any passat- hauran de passar els pròxims sis mesos a cavall de Barcelona i de San Fernando de Henares, que és on se celebra el judici. Aquest és l'1x1 dels set fills de Pujol, acusats per la Fiscalia d'associació il·lícita i de blanqueig de capitals. Aquí podeu recuperar l'entrega familiar del pòdcast de Nació sobre Pujol.
Jordi Pujol Ferrusola (1958)
El fill gran és qui ho té més complicat en el judici. La Fiscalia li demana 29 anys de presó per delictes que van de l'associació il·lícita a la falsificació de document mercantil. L'advocacia de l'Estat rebaixa la xifra a 25 anys de petició de pena. Mai va tenir cap càrrec orgànic a Convergència -el seu pare va preferir que fos Oriol Pujol qui es dediqués a la política-, però estava implicat en el finançament del partit durant la dècada dels noranta i va jugar un paper tant en la guerra contra Miquel Roca pel control de les sigles com en la successió del seu pare, finalment completada amb la tria d'Artur Mas. En una compareixença el 2015 al Parlament, va definir-se com a "amic" del successor de Pujol.
El Júnior, encarregat de gestionar la deixa, va passar per la presó de Soto del Real el 2017, quan el jutge l'acusava de moure 30 milions d'euros en plena investigació per la confessió del pare. Ho té tot embargat i, segons fonts coneixedores del judici, no travessa un bon moment. El seu nom va saltar als titulars després del famós dinar entre Alícia Sánchez-Camacho, en aquell moment líder del PP a Catalunya, amb María Victoria Álvarez, que havia estat amant del primogènit. Bona part de l'Operació Catalunya té la gènesi en aquell àpat. Mercè Gironès, exdona de Pujol Ferrusola, està acusada de tres delictes i tant la Fiscalia com l'advocacia de l'Estat li reclamen 17 anys de presó.
Marta Pujol Ferrusola (1959)
La filla gran, a qui la Fiscalia demana vuit anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals, és arquitecta. Després de la confessió del pare va haver de deixar la seva plaça com a arquitecta municipal de Sant Vicenç de Montalt, perquè no havia passat el procés de selecció pertinent. Va dir que no sabia la quantitat de diners que tenia a Andorra, tot i que hi anava un cop l'any a controlar què hi havia. El seu estudi havia rebut encàrrecs de la Generalitat. La seva projecció pública ha tendit a ser escassa.
Josep Pujol Ferrusola (1963)
Erigit en portaveu de la família -és l'encarregat de defensar-la al documental La Sagrada Familia emès a HBO Max, i també ha estat molt crític amb la pel·lícula Parenostre-, el tercer fill veu com la Fiscalia li demana 14 anys de presó. L'advocacia de l'Estat ho rebaixa als quatre, i no hi veu associació il·lícita. És un dels homes de negocis de la família: va fundar una consultora, Europraxis, que va acabar sent comprada per Indra. De verb afilat i amb personalitat forta, és un dels més implicats en la cura del pare.
Pere Pujol Ferrusola (1965)
Enginyer agrònom de professió, va ser gerent de l'empresa Entorn Enginyeria i Serveis, que va rebre adjudicacions de la Generalitat per més de 190.000 euros a principis de la dècada dels dos mil. Es va qüestionar la seva presència, per exemple, en viatges oficials del president. La Fiscalia li demana vuit anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals, però l'advocacia de l'Estat no formula cap acusació. A banda de la compareixença al Parlament pel cas Pujol, la seva projecció pública és inexistent.
Oriol Pujol Ferrusola (1966)
Cinquè fill de la família i l'únic que s'ha dedicat a la política. Va començar a principis dels noranta a Presidència, va fer el salt a Indústria i, després, va assumir més comandament a Palau. Amb el pas de CiU a l'oposició va guanyar pes dins del partit -formava part del pinyol que acompanyava Mas- i, quan la federació va tornar a governar, va quedar-se al comandament del grup parlamentari. Amb el pas dels anys va acabar sent escollit -corria el 2012- secretari general de CDC, però l'alegria va durar poc: l'endemà d'estrenar el càrrec van començar a aparèixer informacions que el vinculaven a una trama corrupta al voltant de la concessió de les ITV. La imputació el va fer plegar del seu càrrec.
El va abandonar definitivament dues setmanes abans de la confessió del pare, quan les portades d'El Mundo amb els moviments de diners de la família feien arrufar el nas de Mas, descontent amb les explicacions de l'aleshores secretari general. Va acabar acceptant una pena de presó per les ITV i, en els últims onze anys, ha seguit un escrupolós silenci mediàtic. El va trencar fa dues setmanes en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio, durant la qual va assenyalar que havia estat una "vergonya" tenir diners a l'estranger. Coneixia l'existència de la deixa des del 1992, però no va tancar el compte a Andorra fins al 2010, poc abans del seu ascens definitiu al partit.
Mireia Pujol Ferrusola (1969)
La penúltima filla dels Pujol és la més discreta. Com a la majoria dels seus germans, la Fiscalia li demana vuit anys de presó per associació il·lícita. Se la té identificada com la díscola de la família -és fisioterapeuta-, i al Parlament es va desmarcar de la resta. En tot cas, és una de les que més va cuidar la mare quan estava malalta.
Oleguer Pujol Ferrusola (1972)
És el més petit, i un dels que s'ha dedicat més activament al món dels negocis. El juliol del 2023, el jutge Santiago Pedraz va arxivar la causa contra ell per un suposat delicte de blanqueig de capitals a través de la societat Drago Capital en un cas de compravenda d'oficines bancàries pel qual va ser detingut. En cap moment es va demostrar l'existència d'indicis de delicte. En aquest judici s'enfronta a una petició de pena de la Fiscalia de vuit anys per associació il·lícita. El seu futur, com el de la resta, està en mans del jutge.