Jordi Pujol, el llegat (III): ambició familiar a l'ombra del pare

A les portes que arrenqui el judici a l'Audiència Nacional contra la família Pujol, Nació publica aquest diumenge la tercera entrega de la sèrie de pòdcasts especials de l'Snooker sobre el llegat de l'expresident. En aquesta ocasió, ens centrem en els fills del fundador de Convergència, que s'hauran de defensar de les acusacions de delictes d'associació il·lícita i de blanqueig de capitals. Analitzem les relacions intrafamiliars i com es relacionaven amb el poder i feien negocis. Amb la conducció de Yael Brusca i la direcció editorial de Ferran Casas i Oriol March, aquesta entrega fa un 1x1 de la família, aprofundeix en Marta Ferrusola i també posa el focus en el paper de Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit, i d'Oriol Pujol, el fill que es va ser polític.
Quant a entrevistes, el capítol compta amb Maiol Roger, subdirector del programa El Matí de Catalunya Ràdio i autor d'un llibre -publicat poc després de la confessió- sobre la família, i Enric González, periodista de llarga trajectòria que va aprofundir, als vuitanta, en el cas Banca Catalana i els engranatges del poder pujolista. Per recuperar el primer capítol, centrat en la dimensió del llegat de Pujol, cliqueu aquí; per consultar el segon, que posa l'accent en l'herència dels 23 anys de Govern, el pòsit de CDC i els seus secrets, feu-ho aquí.
