Oriol Pujol trenca onze anys de silenci: «Ha estat una vergonya tenir diners a Andorra»

Oriol Pujol, exsecretari general de Convergència i cinquè fill de l'expresident Jordi Pujol, ha trencat aquest dijous onze anys de silenci en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. A les portes del judici a l'Audiència Nacional, Pujol ha admès que ha estat una "vergonya" tenir diners a Andorra. La seva existència, ha dit, la coneixia des del 1992, dues dècades abans de la confessió del fundador de CDC. S'ha mostrat confiat en una absolució per part del tribunal, en la mesura que la prova és "molt feble", i ha negat que el seu pare sigui el "capo" d'una organització criminal, que és el nucli de l'acusació formulada per la Fiscalia en un procés que ja s'allarga des de fa més d'onze anys.
"El meu pare està bé. És un home de 95 anys. Però té alguns problemes clarament físics, el seu cos no aguanta gaire, i cognitivament han anat apareixent notícies que m'empenyen a sortir a donar alguna explicació", ha remarcat l'exsecretari general de CDC. "No és un home inservible. A parer meu, no crec que se'l calgui inhabilitar", ha ressaltat, que s'ha queixat del "mal" que li ha fet la notícia sobre els "marcadors d'Alzheimer" que apareixen en l'informe de la defensa avançat pel diari El Periódico. "Fa un punt de mal que et trobis una cosa tant íntima publicada. El meu pare no articularia bé per què li passa el que li passa", ha apuntat l'exdirigent de Convergència.
A vegades, ha dit, li costa identificar el nom dels fills o dels néts. "El meu pare no està demanant en cap cas no anar a judici. Ell hi vol anar. El més dur ja ho hem passat: aquests onze, dotze, tretze anys amb una allau, una tempesta perfecta de tantes coses que cal aclarir en el judici. Estem confiats que pot anar bé", ha indicat Oriol Pujol, que en tot moment ha confirmat que la informació sobre els "marcadors d'Alzheimer" són certs. El cos de l'expresident, en tot cas, està "castigat", perquè "arrossega dolor". La idea és que vol seguir el judici des de Barcelona. "Insisteix en el missatge: el cos no li aguanta per anar [a l'Audiència Nacional], pot ser bastant mortal, una mica literal", ha indicat.
En tot cas, "té ganes d'anar-hi". Sap per què el jutgen, ha dit el seu cinquè fill, que ha recordat que a Pujol se'l jutjarà com a "capo" d'una organització criminal, encara que "sigui difícil d'entendre". "La raó d'una organització criminal és que es crea per delinquir. Associar això a una família ja grinyola. Un es mira la instrucció, que és feixuga, i costa molt troba el fet delictiu", ha apuntat l'exsecretari general de Convergència. A parer seu, li toca a l'acusació concretar totes les qüestions que s'han anat dient els últims anys. "La instrucció de tot el procés ha estat farcida d'interferències, anomalies i rareses. La causa es farceix amb un volum econòmic que fa la cosa molt escandalosa", ha radiografiat.
La xifra dels 3.000 milions d'euros "ha calat", segons Pujol, tot i que no s'adiu amb la realitat. "S'ha intentat dir que eren milions en mans de la família", ha remarcat l'exdirigent de CDC, en referència a la xifra vinculada al seu germà Oleguer. "S'ha arruïnat les vides de molta gent. Jo he callat molt, potser massa. M'he mossegat molt la llengua. Ja no sabia d'on queien les bufetades", ha insistit. S'han sentit abandonats pel país? "Gestionar tota aquesta allau de falsedats... L'única virtut de la durada del procés judicial és que s'ha vist el llautó de l'Operació Catalunya", ha apuntat Pujol. "No he estat un home amb capacitat comunicativa", ha destacat el cinquè fill de l'expresident de la Generalitat.
Coneix la deixa des del 1992
Quan va conèixer l'existència de la deixa? "El 1992", ha respost Oriol Pujol. "Operava com una cosa que tenia un punt de vergonyant, no és una cosa bonica. No tenim cap problema. Ha estat una vergonya tenir diners a Andorra", ha ressaltat l'exsecretari general de CDC. "Per encert o desencert, ha estat una llosa per la nostra família. Calia explicar-ho, i ho havia de fer Pujol", ha indicat el cinquè fill de l'expresident, que també ha remarcat com l'Estat es va moure per Andorra a l'hora de fer caure els Pujol, a través de la BPA. "Als seus propietaris els van extorquir", ha destacat Pujol, que va incorporar-se més tard que la resta: no va ser fins al 2017. Ell ja va passar per la presó.
Ho va fer pel cas de les ITV. "Vaig assumir una pena", ha apuntat. "El meu advocat em va dir que no tindria un judici just, i vaig optar per defensar la meva famíla i la meva dona. A ella l'havien imputat", ha remarcat Pujol, que confia que no haurà de tornar a la presó. "M'atreveixo a dir que el judici anirà bé. i les anomalies comeses són bestials", ha indicat l'exsecretari general de CDC. L'animadversió al voltant del seu pare, ha dit, "ha de prendre un altre caire". "Els que li volien fer mal a Espanya ja ho han fet", ha ressaltat. Se l'ha "ridiculitzat", però també des de Catalunya -no li ha agradat la pel·lícula Parenostre, amb guió de Toni Soler-, malgrat que amb els anys d'instrucció "s'ha entès la jugada".