ERC planteja una taxa turística que diferenciï entre Barcelona i la resta del país

ERC ha registrat aquest dimarts al Parlament una proposició de llei en la qual ha plantejat una taxa turística que diferenciï la taxa de Barcelona de la resta del país. Amb la seva iniciativa, els republicans volen introduir les seves propostes al decret del Govern sobre l'impost turístic, que es debatrà i votarà en el ple de la setmana que ve. ERC, que ja havia defensat la seva intenció d'introduir canvis al redactat de l'executiu, demana diferenciar l'aplicació de la taxa a Barcelona de la resta del territori per adaptar-la "a les diferents realitats del país". En concret, la proposició contempla que l'increment de l'impost variï arreu del territori tenint en compte les "realitats turístiques", i que fora de la ciutat de Barcelona es fixin dues tarifes diferents en funció de la temporada.

Els republicans també volen reordenar les finalitats a què es destinen els ingressos que nodreixen el Fons per al Foment del Turisme i condicionen que el 25% dels ingressos es destinin a l'emergència de l'habitatge. Així mateix, demanen incrementar el límit de l'impost del recàrrec turístic vigent a Barcelona "amb l'objectiu d'obtenir més ingressos per pal·liar l'impacte que representa per a la ciutat l'estada de milers de persones en establiments turístics".

La proposició de llei d'ERC arriba al Parlament una setmana abans del debat i la votació del decret del Govern pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de l'impost sobre les estades en establiments turístics. El ple debatrà sobre la iniciativa després que el Govern hagi decidit ajornar la pujada de la taxa turística, prevista per l'1 de maig, i tramitar-la per projecte de llei. L'executiu de Salvador Illa ho va decidir així aquest dimarts després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) qüestionés l'augment de l'impost via decret.