El PP demana al Parlament rebutjar que els Mossos assumeixin les competències de ports i aeroports

El PP s'ha avançat a l'inici del curs polític i ja prepara les seves prioritats per al segon any de la legislatura de Salvador Illa. El grup parlamentari popular ha registrat aquest dimarts a la Comissió d'Interior una proposta de resolució que demana a la cambra rebutjar la cessió de les competències de control i custòdia de passos fronterers terrestres als Mossos d'Esquadra. És a dir, la incorporació dels Mossos als ports i els aeroports.
En un comunicat, el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que la cessió de les competències, prevista a partir del setembre i que forma part del projecte de llei que s'està tramitant, suposaria "una greu irresponsabilitat" perquè pretén "l'expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional" de Catalunya.
Els populars han criticat així la mesura que contempla l'acord que van signar el PSOE i Junts al març per a registrar una proposició de llei al Congrés dels Diputats de competències estatals en matèria d'immigració a Catalunya, una iniciativa que continua els tràmits parlamentaris i que va ser rebutjada per PP, Vox i Podem. La líder de Podem, Ione Belarra, va justificar el vot en contra i va incendiar la política catalana després de dir que els Mossos d'Esquadra farien "batudes racistes" si Catalunya tingués les competències en immigració.
Segons Fernández, la Generalitat "no pot assumir una competència que li és impròpia" i ha insistit que es tracta d'una competència exclusiva de l'Estat. El text presentat al Parlament també insta l'executiu català a exigir al govern de Pedro Sánchez "incrementar els efectius" de policies nacionals i guàrdies civils "a les fronteres exteriors d'Espanya amb França situades a Catalunya".
"En un context d'increment del crim organitzat, de tràfic de drogues, d'armes i de risc terrorista, és incomprensible i irresponsable debilitar la presència de les forces i cossos de seguretat de l'Estat als passos fronterers", ha conclòs el portaveu.