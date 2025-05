Interior admet que es demorarà la incorporació dels Mossos a ports i aeroports

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que l'assumpció de competències en ports i aeroports per part dels Mossos d'Esquadra "potser es demora una mica" i es produeix més enllà del setembre, que era la data que havia apuntat el Govern. En una entrevista a La Vanguardia, la titular l'Interior ha explicat que aquesta qüestió forma part del projecte de llei que s'està tramitant- "Fer-ho a través d'una llei dona més garanties per evitar que després pugui haver-hi impugnacions i recursos", ha dit Parlon, que ha subratllat que el Govern està treballant per assumir aquestes competències amb "garanties". "Estic convençuda que aquestes competències les tindrem, perquè també és un compromís amb els socis d'investidura", ha conclòs.

D'altra banda, la consellera ha anunciat una línia de subvencions per instal·lar càmeres de videovigilància i de control de matrícules a municipis petits i pobles que no tenen policia local. "Estem convençuts que amb aquesta mesura podem treballar estratègies per frenar els delinqüents que es mouen per diferents ciutats", ha dit Parlon, que ha incidit en les demandes dels ajuntaments d'instal·lar aquestes càmeres. La consellera ha dit que encara no sap de quants diners es dotarà aquesta línia de subvencions, que s'estructuraran en una doble convocatòria.

Tràfic de drogues i multireincidència

Parlon s'ha tornat a mostrar favorable a "endurir" les penes per tràfic de marihuana per equiparar-les a la resta d'Europa. Ha apuntat que aquesta és una estratègia policial que s'ha d'impulsar des del Congrés dels Diputats. Ara mateix, ha considerat que el fet de tenir penes més baixes fa que Espanya, i Catalunya, siguin un "territori atractiu per a la creació del negoci". "El 2024 vam desarticular 45 xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues. El nostre objectiu és combatre la criminalitat que hi ha al voltant del negoci de la droga, perquè sabem que això està tenint un impacte molt negatiu en la convivència en molts barris", ha afegit.

Pel que fa a la multireincidència, la consellera ha assegurat que des del punt de vista policial "ja s'han començat a notar" iniciatives posades en marxa com els plans policials concrets i l'entrada en funcionament de nous jutjats. "No serà fàcil delinquir a Catalunya", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que durant l'estiu es continuaran fent "operacions intensives" dins del pla Kanpai, tot i que ha reconegut que amb l'arribada de més turisme hi ha risc d'increment de l'activitat delictiva, amb furts i robatoris amb violència. En tot cas, ha afirmat que serà després de l'estiu quan s'estarà en condicions de poder dir si s'està consolidant una bona tendència quant a la reducció d'aquests delictes.