Podem diu que els Mossos farien «batudes racistes» amb les competències d'immigració

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha reiterat l'oposició de la seva formació al traspàs de les competències en immigració a la Generalitat com demana Junts. Entrevistada al diari Ara, ha assegurat que amb aquest acord serien els Mossos d'Esquadra qui assumirien les funcions que ara fa la policia espanyola: "Fer batudes racistes basades en perfil ètnic". "Que et parin pel teu color de pell a la sortida del metro, quan vas en autobús, en el lloc de treball... Això que fa ara la Policia Nacional ho farien els Mossos d'Esquadra, que tenen una enorme implantació a Catalunya", ha advertit.

La resposta de Junts a Ione Belarra

La resposta ha arribat des del president de Junts. Carles Puigdemont ha recordat que Belarra i Podem estaven al govern espanyol quan va tenir un "comportament exemplar" -de manera irònica- a Melilla. "Els espanyols d'esquerres prefereixen que les competències les tingui un govern del PP i Vox que no pas les gestioni Catalunya", ha dit Puigdemont.

El líder de Junts ha demanat les "eines legals, tècniques i econòmiques" per respondre el desafiament de l'increment de la immigració en poc temps. Puigdemont també ha titllat de "supremacisme espanyol" i de "primer de xenofòbia" les declaracions de Belarra sobre els Mossos: "De quines dades disposa per poder fer una afirmació tan greu com aquesta?", ha preguntat.

No com la Guàrdia Civil, que amb un govern molt d'esquerres i amb ella com a ministra va tenir un comportament exemplar a Melilla...



Aquests espanyols d'esquerres prefereixen que les competències les tingui un govern del PP i VOX, que és el que vindrà, que no pas que les… https://t.co/qaZX0qxiax — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 20, 2025

També ha respost el secretari general de Junts, Jordi Turull, que en un missatge a X ha recriminat a Podem que formés part del govern espanyol durant la "matança" a Melilla de 2022. Cal recordar que en aquells fets es va produir la mort de desenes de migrants de l'Àfrica subsahariana en una allau humana causada per la gendarmeria del Marroc, amb el suport de la Guàrdia Civil espanyola.

"I òbviament ni va plegar ni es va plantar per saber la veritat. I diria que aquell horror no el van perpetrar els Mossos d’Esquadra", ha criticat Turull, que ha afegit que Podem té un discurs "cosí germà de Vox" en matèria de traspàs de competències a Catalunya. Belarra ha defensat la descentralització de competències, tot i que ha dit que s'hi oposaran quan sigui "per fer política racista".