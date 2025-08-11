La immigració aprofundeix la divisió entre la Moncloa i el PP

Les festes islàmiques a la localitat murciana de Jumella, a Múrcia, vetades pel PP a instàncies de Vox, han provocat la darrera polèmica al voltant de la immigració, amb acusacions de xenofòbia contra els populars i retrets des de les esquerres, però també per part dels bisbes, que han donat suport a la comunitat islàmica i han advertit que la prohibició de les festivitats atempta contra la llibertat de culte. Aquest dilluns, el govern espanyol ha presentat una sol·licitud a l'ajuntament murcià perquè anul·li la moció que insta a prohibir qualsevol mena d'activitat aliena a les instal·lacions esportives.
En el document, el govern espanyol considera que el veto "no respon a criteris tècnics ni organitzatius", sinó a "una finalitat ideològica d'exclusió religiosa" que suposa una "clara desviació de poder". "Davant la deriva extremista de PP i Vox, defensem la Constitució, els drets i la llibertat religiosa", ha escrit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en un missatge a la xarxa social X.
Ja fa temps que el PP ha dretanitzat el seu discurs, sobretot en l'àmbit de la immigració, per intentar competir amb Vox. Fins ara, però, no havia fet el pas de prohibir determinades festes, com ha passat ara a Jumella. El cert és que la moció aprovada per l'ajuntament no fa referència a cap religió o ritual concret, com sí que feia la proposta inicial de Vox, però a la pràctica impedeix que la comunitat islàmica del municipi utilitzi les instal·lacions esportives per a les seves festivitats, com feia habitualment, perquè prohibeix celebrar qualsevol activitat que no sigui esportiva.
Després de l'escalada de declaracions al voltant de la polèmica, especialment les de Santiago Abascal atacant la Conferència Episcopal pel seu suport a la comunitat islàmica, els populars han optat per fugir d'estudi i acusar socialistes i Vox d'intentar treure'n rèdit de la "confrontació". Els d'Alberto Núñez Feijóo han argumentat aquest dilluns que el text aprovat pel municipi murcià són "manifestacions polítiques", per la qual cosa, el govern de Pedro Sánchez, segons el PP, "busca simplement fer soroll per treure'n un benefici".
Els socialistes, per la seva banda, asseguren que "lluitaran amb totes les eines democràtiques" contra els discursos d'odi als quals, diuen, està portant "el tàndem" PP-Vox després del que ha passat a Jumella. De fet, el PSOE ha assenyalat que el cas de Jumella no és un cas aïllat i han carregat contra els dirigents populars per condemnar "de manera molt tèbia" altres casos com la "caça al migrant" de Torre-Pacheco, també a Múrcia, de fa unes setmanes.
Trasllat de menors des de les Canàries
El PSOE ha criticat també que les comunitats autònomes on el PP està governant estan "posant recursos per a no acollir els menors migrants que arriben a les Canàries". "A poc a poc a la geografia espanyola s'està alimentant, s'està blanquejant, el discurs de l'assenyalament el discurs d'odi, i tot a canvi d'uns vots", va dir fa uns dies la portaveu socialista, Montse Mínguez.
Aquest dilluns, de fet, està previst que comenci el trasllat cap a la Península d'un miler de menors sol·licitants d'asil que es troben a les Canàries. El govern espanyol, per ordre del Tribunal Suprem, els derivarà progressivament a centres estatals de protecció internacional per alliberar els sistemes d'atenció social canaris, que es troben molt tensionats.
Es traslladaran els deu primers joves -el destí dels quals encara no s'ha detallat- i es preveu que cada setmana se n'hi sumin una trentena o quarantena més, de manera que es completin les derivacions en un termini màxim de set mesos. El govern espanyol repartirà entre Andalusia i Madrid la meitat d'aquests menors que són a les Canàries. En canvi, Catalunya i el País Basc -fruit d'un acord amb Junts- no en rebran cap perquè ja n'han acollit amb anterioritat i tenen uns sistemes d'acollida tensionats pels acolliments previs.
El repartiment es durà a terme en un context de fort rebuig per part de comunitats dirigides pels populars com la madrilenya, amb casos com el del municipi de Pozuelo de Alarcón, que ha ordenat el tancament del centre d'acollida estatal per suposades irregularitats urbanístiques. L'ajuntament, governat pel PP, assegura que l'espai no disposa de llicència per a ús residencial.
"Quan acollia nens menors ucraïnesos no tenia problemes, quina casualitat que quan els nens són subsaharians té tots els problemes del món", va criticar Mínguez. També el Ministeri d'Inclusió ha respost que el centre segueix operatiu i ha acusat el consistori de promoure un rebuig preventiu mancat de base legal.