La Fiscalia ja vincula Vox a quatre nits de «cacera» racista: què està passant a Torre Pacheco?

La població murciana de Torre Pacheco, de 40.000 habitants, era desconeguda fins fa uns dies. L'agressió de tres joves d'origen magrebí a un home de 68 anys per un "repte viral" ha aixecat una onada d'indignació, però ha escalat a uns nivells mai vistos d'aldarulls i violència gràcies a l'extrema dreta. Vox -la Fiscalia de delictes d'odi ja investiga el seu líder a Múrcia per atiar els incidents-, altres formacions ultres, i els seus altaveus afins -des de mitjans ultres fins a pseudoperiodistes- han alimentat una "cacera a l'immigrant". Ho han fet amb persones vingudes de fora de Torre Pacheco que s'han sumat a altres del poble amb l'únic objectiu d'exercir violència gratuïta.

Han estat tres nits d'enfrontaments que han deixat ja tretze persones detingudes, igual que també ha passat amb els tres autors de l'agressió que ha fet esclatar el conflicte. Darrere dels fets, s'amaga, a més de la violència ultra i la seva impunitat, una nova realitat que encara no se sap gestionar: la dels immigrants de segona generació, joves nascuts a l'Estat, fills de migrants arribats fa entre dues i tres dècades per treballar al camp, i que no volen seguir l'exemple dels pares.

Quin és l'origen del conflicte?

Eren les sis del matí de dimecres passat quan un home de 68 anys sortia a passejar pels carrers en un recorregut que feia habitualment. Segons el relat de la víctima, un jove se li va tirar a sobre i, sense intercanviar cap paraula, va començar a colpejar-lo de manera violenta, sobretot a la cara. Se li van sumar dos joves més que el van tirar a terra i van començar a propinar-li puntades de peu i cops de puny.

No era un intent de robatori, ja que a la víctima no li van prendre cap de les pertinences que portava a sobre. L'agressió formava part d'un suposat repte viral que consisteix a atacar persones vulnerables amb l'únic objectiu de penjar el vídeo a les xarxes socials i guanyar visualitzacions i likes. Tots tres han estat detinguts, l'últim aquest mateix dilluns al País Basc quan intentava fugir cap a França. Ha estat enviat a presó provisional sense fiança. El vídeo, malgrat que n'han fet córrer de falsos, no s'ha vist encara per cap lloc.

Qui viu a Torre Pacheco?

Torre Pacheco té avui dia 40.074 habitants, però fa tot just tres dècades amb prou feines arribava als 20.000. A finals dels noranta i a principis del nou segle, com altres punts de l'Estat i també a l'interior de Catalunya, el municipi va passar de ser poble a ciutat gràcies a l'arribada de la mà d'obra estrangera per treballar a l'horta. Amb les dades actuals, el 30% de la població és estrangera -pràcticament tota d'origen magrebí-, una xifra superior a la mitjana estatal.

La realitat és que, tot i aquestes dades excepcionals, la immigració arribada havia treballat al camp, possiblement amb unes condicions laborals poc decents, però amb silenci. El problema ha succeït amb els immigrants de segona generació. Estudis vinculats a la sociologia entenen aquest concepte com els fills de pares estrangers nascuts a l'Estat o que van arribar abans dels dotze anys.

En el cas de Torre Pacheco són joves, alguns menors d'edat, però la majoria rondant la vintena d'edat, que es neguen a treballar al camp i que tampoc tenen els recursos per poder progressar a nivell formatiu. Ni estudien ni treballen. Alguns no parlen àrab i probablement mai han visitat el país dels pares, però tampoc se senten espanyols. Un còctel que acaba amb molts d'ells tirant-se a la mala vida, molts cops protagonitzada per la delinqüència o les drogues.

Per què s'ha iniciat una cacera de migrants?

Però el focus dels enfrontaments viscuts les últimes quatre nits té poc a veure amb els veïns de Torre Pacheco. I és que ha estat l'extrema dreta, liderada per Vox, qui ha alimentat una "cacera a l'immigrant", com els grups ultres ho han anomenat. Desenes d'homes corpulents, molts d'ells encaputxats, s'han presentat al barri on es concentra la majoria de població magrebina amb l'únic objectiu d'agredir-ne tants com puguin.

Com no podia ser d'altra manera, els joves immigrants s'hi han tornat i han deixat hores i hores de batalles violentes. La policia, que en alguns vídeos que corren per xarxes socials ha demostrat certa proximitat als agressors ultres, ha quedat sobrepassada. Cada matí des de divendres, els carrers de la ciutat han aparegut amb cotxes rebentats o vidres de les botigues trencats. Per ara, tretze persones han estat detingudes, de les quals set són espanyoles i tres magrebines.

"Sabéis como trabajo, no paso ninguna... a ellos..."

El moviment "Cacera a Múrcia" que impulsaven perfils anònims en xarxes socials es presentava com una mena de patrulla veïnal, però realment demana la implicació de moviments antiimmigració de tot l'Estat. A nivell polític, el líder de Vox a Múrcia, José Ángel Antelo, és qui ho ha agitat tot: "Els deportarem a tots: no en quedarà ni un. Aquí es veu a treballar i a generar riquesa, no a sembrar el terror". Unes declaracions que la Fiscalia ja investiga com a possible delicte d'odi. Agitadors habituals com Desokupa o Vito Quiles també s'han desplaçat a Torre Pacheco.

Què voten els veïns de Torre Pacheco?

Les crides de l'extrema dreta han estat eficaces per la seva facilitat de moure's per xarxes socials, però també pel caldo de cultiu que ja existeix a Torre Pacheco. Només cal mirar els resultats electorals recents per mesurar què pensen els veïns del municipi. A l'Ajuntament actualment hi ha vuit regidors del PP i quatre de Vox, a més de sis d'independents i només tres del PSOE. A les eleccions generals de 2023, la suma de PP i Vox va arribar al 70% i en els comicis de 2019 la formació d'extrema dreta havia estat la primera força.

De fet, els populars han tingut el paper més difícil pels equilibris que han de fer constantment per evitar el xoc amb Vox. El president murcià, Fernando López Miras, del PP, ha evitat valorar l'estratègia de Vox i s'ha limitat a demanar calma i a evitar que la situació continuï escalant. Els populars s'han limitat a dir que els autors de l'agressió a l'home gran "respondran davant la justícia" i ha insistit que les competències en seguretat són del govern espanyol. Mentrestant, el PSOE, Sumar i Podem intenten fer mal a la dreta, des de la certa comoditat que a Torre Pacheco no s'hi juguen res i que en el context actual s'hi senten més còmodes que el PP.

Què diu el govern espanyol?

El govern espanyol ha acusat Vox de “traficar amb l’odi i assenyalar les persones pel seu color de pell o conviccions religioses, i unir immigració amb violència” amb el “silenci còmplice” del PP. “El dissolvent més gran per acabar amb aquest odi és explicar la veritat”, assenyalant dades com que el 73% dels delictes comesos a Espanya el 2023 foren comesos per persones de nacionalitat espanyola, i que els estrangers aporten un 10% dels ingressos i un 1% de la despesa.

El govern espanyol ha “condemnat rotundament” els incidents alhora que ha felicitat la “magnífica tasca de la Guàrdia Civil i les policies locals”. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha admès que Torre Pacheco “es podria estendre a altres llocs perquè l’odi acompanyat de mentides es converteix en un combustible” per a més conflictes socials.