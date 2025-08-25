La Catalunya Nord demana més autonomia i més català a l'escola

La Catalunya Nord es decanta per l'autonomia i per l'ensenyament obligatori del català. Això és el que determina una enquesta que ha publicat l'institut d'estudis d'opinió Ifop per encàrrec del moviment Regions i Pobles Solidaris, i que determina que més d'un 60% dels nord-catalans donen suport a la petició d'un estatus d'autonomia i que la llengua catalana sigui d'obligat ensenyament a les aules de la regió.
Els resultats, que compten amb les opinions d'unes 500 persones, són força clars. A la Catalunya Nord, el 64% dels enquestats considera que el català ha de ser una llengua obligatòria en horari lectiu a les aules. Cal recordar que això no succeeix avui dia i que, si el català es continua ensenyant, és gràcies a les escoles de la Bressola.
Precisament en els últims mesos hi ha hagut una onada de suport cap a l'associació educativa davant les dificultats econòmiques que li suposa el poc suport de les autoritats franceses. La tasca de la Bressola és clau, ja que en l'actualitat només un 6% dels ciutadans nord-catalans asseguren entendre el català i un 22% diuen que l'entenen bé o menys bé.
Malgrat aquest escàs coneixement, la majoria dels enquestats estan d'acord amb blindar el català dins l'estat francès. Un 87% dels nord-catalans estan a favor del reconeixement oficial de les llengües regionals que, cal recordar, avui dia no es produeix, ja que el francès és la llengua única de l'estat malgrat que s'hi parlen diverses llengües, com el mateix català o també el basc. El 77% dels francesos també opten per aquest reconeixement de les llengües, com ja passa a l'estat espanyol amb el català, el basc i el gallec.
El sentiment de pertinença dels nord-catalans
L'estudi posa sobre la taula el model d'estat francès i la Catalunya Nord aposta per l'estatus d'autonomia. És la resposta que donen un 67% dels nord-catalans, un dels valors més alts en comparació a altres territoris. Només Còrsega (78%) i Alsàcia (85%) es troben per sobre, i regions històries com la Bretanya (63%) i Iparralde (60%) donen menys suport a l'autonomia.
El sentiment de pertinença també es valora en aquest informe. A la Catalunya Nord hi ha un 19% dels enquestats que se sent abans català que francès, un 24% que se sent principalment vinculat a la Catalunya Nord i un 26% que té un vincle més gran amb la regió que no amb l'estat francès. Per altra banda, el 87% dels nord-catalans vol que s'ensenyi la història de la regió a les aules.
Cal dir que el desencant amb les administracions estatals és prou generalitzat a tot l'estat francès. L'enquesta apunta que el 68% dels francesos noten una manca de poder local davant les estructures de París, mentre que encara només dos de cada deu nord-catalans diuen que voten en clau regionalista. Sigui com sigui, les dades posen a debat tant l'estructura d'estat de França com l'estatus de la Catalunya Nord i del català a la regió.