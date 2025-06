Victòria de La Bressola: les escoles en català continuaran gràcies a les donacions

La xarxa d'escoles de la Catalunya Nord, La Bressola, ha anunciat aquest dijous que té garantida la continuïtat per un curs més després de les aportacions extraordinàries que han rebut d'administracions, institucions i societat civil. En total han recaptat 710.000 euros i això els ha permès incrementar només un 10% la quota de la matrícula de l'escola. Per altra banda, la xarxa de centres critica que hi ha una trentena de municipis de la Catalunya Nord que els deuen 104.000 euros del curs 2023-2024. Són quotes que han de pagar els ajuntaments per cada alumne que s'escolaritza fora del sistema públic i hi ha batlles que ja han comunicat que no els pensen pagar. Des de la Bressola asseguren que arribaran als tribunals, si fa falta.

Fa uns mesos, la direcció va anunciar que no tenien els recursos garantits per tirar endavant la xarxa d'escoles més enllà del maig i que no tenien prou diners per pagar totes les nòmines. Des d'aleshores es va iniciar una campanya per captar donacions que s'ha tancat amb un final feliç per la Bressola.

Les diputacions de Barcelona, Girona i Lleida aporten 210.000 euros en conjunt, les campanyes de donatius d'entitats i societat civil suposen un ingrés de 185.000 euros. A més, la Generalitat aporta 150.000 euros més del que ja donava, la Regió Occitana dona 80.000 euros més, les administracions locals 55.000 i el Departament dels Pirineus Orientals, 30.000.

De fet, el president de la Bressola, Guillem Nivet, ha criticat que el departament només destini 30.000 euros de forma extraordinària a la xarxa d'escoles catalanes i que, a sobre, són diners que han retallat d'altres entitats de la Catalunya del Nord. "Necessitem els diners, però no a canvi de treure'ls a altres entitats catalanes", explicava Nivet.

Per això assegura que ara començaran una campanya per aconseguir incrementar aquesta partida fins que arribi al 5% dels ingressos que té la Bressola. Un objectiu que també es fixa amb la Regió Occitana, tot i que en aquest cas assegura que estan més a prop d'aconseguir-ho i hi ha el compromís ferm de fer-ho. De fet, la regió ja donava 126.000 euros a la xarxa d'escoles i ara suma 80.000 euros més a la partida. Per altra banda, el departament en donava 50.000 i ara en dona 80.000.

Tot plegat permet que l'escola nordcatalana segueixi el curs vinent i ho farà amb un increment del 10% de les quotes. "Aquesta és l'única palanca d'ingressos que podem moure", explicava Guillem Nivet. Saben que això pot suposar un fre a noves matrícules, però de moment no han notat una fugida d'alumnes després d'anunciar la nova quota per al curs vinent.

Deutes amb ajuntaments

En paral·lel, l'escola critica que hi ha una trentena d'ajuntaments que els deuen 104.000 euros en total del curs 2023-2024. Són diners en concepte de 'forfaits' comunals. Es tracta d'una aportació que han de fer de forma obligatòria els municipis per cada alumne que s'escolaritzi fora del sistema públic.

Des de la Bressola asseguren que s'han posat en contacte amb tots els batlles que deuen diners i n'hi ha que alguns d'ells no responen o directament els diuen que no els pagaran. Per això des de la Bressola han avisat que començaran una mediació amb la Prefectura i els ajuntaments deutors per com retornen el deute. Si aquesta mediació no arriba a bon port, la xarxa d'escoles en català assegura que anirà als tribunals. "No tenim cap ganes de portar ajuntaments del país al tribunal administratiu, però volem que ens paguin el que marca la normativa", afirmava Nivet.

Per això assegura que esgotaran totes les vies possibles per resoldre la situació de forma amistosa. De moment, ja hi ha quatre municipis que s'han compromès a tornar els diners i establir un conveni de llarg termini amb la Bressola. Aquests convenis garanteixen el pagament de les ajudes els pròxims anys i fixen també la quantitat que abonaran.

El liceu de Perpinyà avança

En paral·lel a la situació econòmica de la Bressola, el president de la xarxa d'escoles ha anunciat que han desencallat la compra del monestir de Vernet, a Perpinyà, per convertir-lo en liceu. La compra de l'edifici estava encallada als tribunals perquè l'Ajuntament de Perpinyà volia impedir la transacció.

El president del conjunt d'escoles ha explicat que Perpinyà tenia fins a principis de juny per posar l'últim dels recursos judicials en contra de la compra. Fins ara els havia perdut tots i els tribunals sempre donaven la raó a la Bressola. De moment, Nivet assegura que no tenen constància que l'ajuntament hagi presentat cap recurs i, per tant, donaria llum verda de forma definitiva a la compra.

El que queda pendent és la llicència d'obres, que estan tramitant amb l'Ajuntament de Perpinyà. Guillem Nivet confia en tenir-la a la tardor i assegura que els tècnics veuen "viable" la reforma per convertir l'edifici en un centre educatiu. Una vegada tinguin la llicència, el president de la Bressola explica que hauran de començar una campanya per veure com financen el projecte.