El govern espanyol rectifica i farà una «aportació econòmica directa» a la Bressola

Canvi de rumb en la política del govern espanyol sobre la Bressola. L'executiu rectifica i finalment farà una "aportació econòmica directa" per finançar les escoles en català a la Catalunya Nord. Això es deu a un acord amb ERC que ha anunciat aquest dimarts la diputada republicana al Congrés Etna Estrems. "Hem aconseguit fer moure el Ministeri d'Afers Exteriors", ha celebrat, tot i que fonts republicanes consultades per Nació no concreten encara de quina xifra es tractarà.

Estrems ha considerat que es tracta d'un "acord històric" que coincideix amb la signatura del Pacte per la Llengua a Barcelona. El Govern, el PSC, ERC i els Comuns, i una representació àmplia dels agents econòmics i socials, i de la societat civil organitzada, ha signat l'acord en un acte a l'Institut d'Estudis Catalans. L'entesa no ha pogut comptar amb el suport de Junts ni la CUP, que el consideren insuficient, i tampoc amb el sindicat USTEC, majoritari en l'àmbit educatiu.

Pel que fa a la Bressola, fonts del ministeri d'Exteriors han confirmat l'acord a l'ACN i han detallat que servirà per promocionar "activitats culturals a França". Així mateix, han destacat que dins de la política del departament que lidera José Manuel Albares ja hi ha el foment les llengües de l’Estat amb mecanismes com l’Institut Cervantes. D’altra banda, han apostat per promoure també els lectorats en català a les universitats estrangeres on hi hagi demanda.

La lluita de la Bressola

Cal recordar que la Bressola compta amb nou escoles a la Catalunya Nord i treballa per l'ensenyament en català d'uns 1.000 alumnes. L'entitat demanava a principis d'any ajuda "urgent" a les administracions perquè hi havia el risc de no poder pagar salaris, mentre que avisaven que si no rebien suport potser haurien de tancar centres i apujar les quotes a les famílies.

El seu paper és de gran rellevància perquè la demanda d'una escola immersiva en català a la Catalunya Nord no ha fet més que créixer en els últims anys. Ara, les institucions locals controlades per l'extrema dreta li han retirat el finançament que rebia i que era similar als centres públics.

El crit d'alerta ha generat una onada de solidaritat i d'aportacions econòmiques des de Catalunya. La Generalitat ha ofert un ajut de 800.000 euros a la Bressola, que se suma a l'increment de l'aportació del departament dels Pirineus Orientals a instàncies de l'alcalde d'Elna, Nicolas Garcia.

La del Govern és l'aportació més gran que ha fet mai a l'entitat, una petició que havien fet ERC i Junts i que també es va defensar per la majoria del Parlament. En paral·lel, Òmnium també ha aconseguit més de 50.000 euros per a la Bressola, l'ANC ha iniciat una altra recollida de fons i tant les quatre diputacions catalanes com l'Associació Catalana de Municipis treballa per oferir ajuda a les escoles catalanes del nord.