Mor Javier Lambán, expresident d'Aragó, als 67 anys

Javier Lambán, expresident del Govern d'Aragó i exlíder dels socialistes en la comunitat, ha mort aquest divendres a l'Hospital d'Ejea de los Caballeros a causa d'un càncer de còlon que arrossegava des del 2021.
La seva presidència socialista va durar dues legislatures, des de 2015 fins a 2023, quan la passà a mans del popular Jorge Azcón. L'expresident d'Aragó va abandonar la política el 2025 després de 42 anys, quan va entrar a l'Ajuntament d'Ejea el 1983.
Lambán va destacar per ser un dels barons crítics amb la direcció socialista de Pedro Sánchez, a qui es va oposar per la reforma dels delictes de sedició i malversació amb relació als líders independentistes condemnats per la justícia espanyola.
Més de quaranta anys en política
Lambán va començar la seva carrera política en el PSOE a l'Ajuntament de Ejea, la seva localitat natal, on va ser alcalde des de 2007 fins a 2014. També va ser secretari general dels socialistes a la Diputació de Saragossa, fins a 2012, quan va passar a liderar el PSOE a Aragó.
L'exlíder socialista va abandonar els seus càrrecs al partit el 2025, quan va ser rellevat per Pilar Alegría. El 2021 Lambán va confessar en una roda de premsa en la seu del Govern Aragonès, que patia un càncer de còlon, a més de l'esclerosi múltiple que arrosegava des de 2010.
El condol dels companys de partit
El president del govern d'Aragó Jorge Azcón també ha volgut recordar al seu company socialista amb una publicació a X en què ha adjuntat una imatge de Lambán. "Va ser un socialista honrat, honest i exemplar. Va anteposar Aragó i els interessos dels aragonesos a qualsevol altra cosa", ha expressat Azcón.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'expresident aragonès Javier Lambán en un missatge d'X, "un servidor públic compromès amb el seu territori".
El president del govern espanyol Pedro Sánchez també ha expressat el seu condol als familiars de Lambán a través d'X en què ha remarcat que "la seva trajectòria i compromís deixen una marca inesborrable".