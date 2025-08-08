El comissionat de la dana José María Ángel, hospitalitzat després d'un intent de suïcidi

José María Ángel Batalla, excomissionat del govern espanyol per a la reconstrucció de la dana, ha ingressat a l'hospital de Llíria aquest divendres al matí per un intent de suïcidi després de la pressió mediàtica que va viure arran de la polèmica sobre la falsificació d'un títol universitari que el va obligar a dimitir i que encara investiga de la Fiscalia Anticorrupció.
Segons ha avançat Levante-EMV ha estat un familiar qui l'ha trobat inconscient al seu domicili i qui ha alertat als cossos d'emergències. El Centre d'Informació i Comunicació d'Urgències (CICU) ha enviat una ambulància SAMU que ha aconseguit estabilitzar les constants vitals d'Ángel Batalla, qui de seguida ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital de Llíria.
Una polèmica dimissió i una investigació oberta
L'anterior comissionat del govern espanyol per a la reconstrucció després de la dana a València, José María Ángel Batalla, va dimitir de tots els càrrecs polítics el 31 de juliol arran de la investigació de la Fiscalia Anticorrupció per incloure un títol universitari fals a l'expedient de funcionari a la Diputació de València.
El polític valencià també va abandonar la presidència del PSPV-PSOE que ostentava des del febrer de 2025 i ha denunciat una "cacera" contra ell i la seva família, ja que el cas va esquitxar també a la seva dona, a qui la Diputació també ha obert una inspecció.
La Fiscalia Anticorrupció investiga Batalla arran d'unes perquisicions prèvies de l'Agència Valenciana Antifrau fonamentades en una denúncia anònima que alertava del presumpte títol fals. Amb 29 dies, l'agència va considerar que hi havia indicis penals i va remetre el cas a la Fiscalia. Batalla va denunciar que se'n va assabentar pels mitjans i que no ha rebut cap notificació formal o informal, la qual cosa entén que vulnera el seu dret a la defensa i a l'honorabilitat.
Ángel Batalla va rebre el suport del PSOE i, explícitament, del president, Pedro Sánchez mentre que el PP a Madrid, després de la recent dimissió de l'exdiputada del partit al Congrés Noelia Núñez per falsejament de currículum, l'acusava d'"estafador".