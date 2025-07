Dimiteix el comissionat del govern espanyol per la dana investigat per falsificar un títol acadèmic

El comissionat del govern espanyol per a la reconstrucció després de la dana a València, José María Ángel Batalla, ha dimitit de tots els càrrecs arran de la investigació de la Fiscalia Anticorrupció per incloure un títol universitari fals a l'expedient de funcionari a la Diputació de València. El polític valencià també ha abandonat la presidència del PSPV-PSOE que ostentava des del febrer de 2025 i ha denunciat una "cacera" contra ell i la seva família.

Després de l'esclat del cas de la falsificació del currículum de la ja exdiputada del PP al Congrés Noelia Núñez, que assegurava estar graduada en Dret i Ciències Jurídiques de l'Administració Pública tot i haver abandonat els estudis, els populars s'han sumat al torcebraç amb els socialistes per destapar més fraus a l'altra banda. En aquest context, la Diputació de València, amb majoria del PP, ha anunciat que denunciarà Batalla per presumptament haver presentat un títol acadèmic fals per accedir al funcionariat i millorar el salari durant els anys 80.

Batalla manté que ha actuat sempre de manera honesta i ha presentat una extensa documentació per acreditar el seu currículum, però finalment ha optat per apartar-se de la vida política després que el cas hagi esquitxat la dona, a qui la Diputació també ha obert una inspecció. ElDiario.es ha informat que compta amb el suport del PSOE i, explícitament, del president, Pedro Sánchez. El mitjà també detalla que la secretària general del PSPV, Diana Morant, també valora deixar la presidència vacant per la sortida abrupta de Batalla.

Amb tot, la Fiscalia Anticorrupció investiga Batalla des de dilluns passat arran d'unes perquisicions prèvies de l'Agència Valenciana Antifrau fonamentades en una denúncia anònima que alertava del presumpte títol fals. Amb 29 dies, l'agència va considerar que hi havia indicis penals i va remetre el cas a la Fiscalia. Batalla denuncia que se'n va assabentar pels mitjans i que no ha rebut cap notificació formal o informal, la qual cosa entén que vulnera el seu dret a la defensa i a l'honorabilitat.

El PP acusa d'estafar, plagiar i falsejar

El PP considera que el ja dimitit comissionat del govern espanyol per la dana, José María Ángel, és "un estafador" que hauria de retornar "fins a l'últim cèntim" que ha cobrat per gestionar la reconstrucció de la dana. Pels populars la seva marxa "no és suficient".

"En termes d'exemplaritat i decència, l'excomissionat és una persona a l'altura dels estàndards que té el president del govern, un Pedro Sánchez que va plagiar la seva tesi i que viu amb una catedràtica sense carnet universitari", asseveren fonts de Gènova. Els populars avisen que l'encarregada de rellevar Ángel com a comissionada no pot ser la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, a qui també acusen de "falsejar el seu currículum".