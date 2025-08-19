El govern espanyol situa la imputació de Begoña Gómez en la «campanya d'assetjament» a Sánchez

Indignació des de la Moncloa per la imputació de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha emmarcat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado en una "campanya d'assetjament" a Pedro Sánchez.
En una entrevista a La Sexta, Albares ha denunciat que Sánchez està sotmès a una campanya d'assetjament des de múltiples àmbits i des de fa molts mesos "perquè no són capaços de derrotar-lo a les urnes i perquè les seves polítiques són bones per a Espanya". Al ser preguntat expressament si creu que l'assetjament ve per part del jutge Peinado, Albares ha dit que és "un assetjament molt ampli": "Hi ha una deshumanització descarnada de la figura del president en què ja s'ha perdut la mesura de totes les coses".
Al seu torn, el ministre Óscar López ha insistit a expressar la seva "indignació" amb aquesta mesura de Peinado perquè, segons ha dit, creu que la justícia "ha de ser igual per a tots". "No hi pot haver investigacions prospectives, no es pot investigar una persona per ser aquesta persona i buscar diferents causes fins que en trobi una", ha afegit.
Declaracions a partir del setembre
El titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citat a declarar com a investigades per un delicte de malversació de fons públics Begoña Gómez -la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez- i la seva assistent, Cristina Álvarez.
La resolució, a la qual ha tingut accés l'ACN, cita a Gómez el dia 11 de setembre i a Álvarez el dia abans. El magistrat sustenta la decisió amb l'auto de l'Audiència de Madrid del juny sobre la imputació i investigació del tràfic de trucades de Cristina Álvarez.