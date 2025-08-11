Els tribunals han condicionat de ple la política catalana els últims anys, però això ja fa temps que està canviant. A l'espera que l'amnistia s'apliqui del tot -Carles Puigdemont continua a l'exili, pendent del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem-, la judicialització ha canviat de banda i els jutges prenen la paraula a Madrid. De fet, la capital espanyola viu des de fa temps amb la mirada posada als tribunals. No només per les causes que afecten l'entorn del PSOE o el fiscal general de l'Estat, també pel procediment obert contra Cristóbal Montoro i el bufet que va fundar i que es troba a l'epicentre d'una causa de corrupció al cor del Ministeri d'Hisenda.
Aquesta judicialització de la vida política aboca Pedro Sánchez a una tardor calenta, fortament condicionada pels passos que vagin fent les causes judicials obertes. Ara, el PP ha trobat un fil del qual estirar per intentar construir una nova causa contra el govern espanyol: es tracta d'uns contractes amb Huawei. Res sembla indicar que hi hagi cap base perquè tiri endavant, però els populars ja parlen de "branca xinesa" de "l'entramat de corrupció" que envolta la Moncloa i reclamen compareixences dels responsables dels contractes. Però més enllà d'això, hi ha causes que ja estan en marxa i que a partir del setembre es reactivaran.
Un fiscal general al banc dels acusats?
Una de les causes que, amb el temps, més s'han agreujat, és la que afecta el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Tot plegat neix d'una altra causa, en aquest cas contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La suposada filtració d'un acord d'Alberto González Amador amb la Fiscalia per rebaixar la pena de presó en la causa per frau fiscal ha portat García Ortiz a ser acusat de revelació de secrets. Ja està processat, i a les portes d'haver de seure al banc dels acusats, en el que seria una imatge inèdita en democràcia i un cop dur a la credibilitat del Ministeri Fiscal. Per ara, descarta dimitir, i compta amb el suport sense fissures del govern espanyol, que veu una causa política i exculpa García Ortiz, mentre intenta que els focus se centrin en la causa inicial, que esquitxa l'entorn de la presidenta madrilenya.
Què més sortirà del cas Koldo?
El cas que afecta Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán és un dels que més preocupa a les files socialistes. Tant, que les informacions sobre Cerdán, un dels seus homes de confiança, el van deixar noquejat en el tram final del curs. Les informacions que puguin aparèixer en aquest procediment, sigui a partir de gravacions o d'informes de l'UCO, poden sacsejar seriosament la legislatura espanyola. De fet, una de les condicions que han posat els socis d'investidura per no deixar caure Sánchez és que el cas "quedi aquí", és a dir, que continuï circumscrit a tres persones i no escali a un cas de finançament irregular o esquitxi directament el president del govern espanyol. Per ara, Cerdán continua a la presó i manté que és innocent i es considera víctima d'una persecució per erosionar la Moncloa.
La lampista del PSOE, imputada
Aquest és un cas ben controvertit que ha quedat "tapat" per altres de més envergadura, però que també afecta el PSOE. A finals de juliol, el jutge va acordar la imputació de Leire Díez, exmilitant socialista, acusada de maniobrar per perjudicar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que té entre mans diverses causes que afecten el partit. Se l'acusa de frau i tràfic d'influències, en una causa impulsada pel grup ultra Hatze Oír. Els àudios publicats situen Díez en diverses reunions amb empresaris, advocats i policies per trobar draps bruts de l'UCO i des del PP l'acusen de treballar a les ordres de Sánchez. Ella emmarca tot això en una feina "periodística".
Els casos que afecten la família
També continuen en marxa les causes que afecten la família de Pedro Sánchez. La seva esposa, Begoña Gómez, continua investigada en una causa que no sembla tenir base per prosperar, però que el voluntariós jutge Juan Carlos Peinado manté viva. Encara que ja hagi rebut un correctiu sever del Tribunal Suprem quan va intentar imputar Félix Bolaños. També s'investiga, en aquest cas a Badajoz, el germà de Sánchez, David Sánchez, acusat de prevaricació i tràfic d'influències. La magistrada considera que es va crear un lloc específic per ell a la Diputació de Badajoz sense un procés de selecció correcte.
Montoro, la munició per a Sánchez
Però la tardor calenta no serà només per causes que afectin el PSOE. El cas Montoro, que implica el nucli dur del Ministeri d'Hisenda de l'últim govern del PP i el despatx que va fundar l'exministre, és greu i dona munició a Pedro Sánchez i al PSOE per carregar contra els populars. La investigació del jutjat de Tarragona apunta a canvis legislatius fets a mida de determinades empreses que pagaven quantitats importants de diners al bufet Equipo Económico. Hi ha línies d'investigació que no descarten, tampoc, que es fessin adjudicacions a algunes empreses també a canvi de diners. Després de les vacances, la causa continuarà avançant. Montoro ja s'ha donat de baixa del PP.
L'entorn d'Ayuso, aire per al PSOE
Una altra causa que esquitxa el PP, perquè afecta l'entorn d'una de les seves principals dirigents, és la de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, que va donar lloc a la causa contra el fiscal general de l'Estat. Alberto González Amador està processat i la jutgessa veu indicis clars de frau. La Fiscalia demana per a ell tres anys i nou mesos de presó per dos delictes fiscals i falsedat documental. Aquesta causa, i el desenllaç que pugui tenir, també dona aire al PSOE en el sentit de defensar el fiscal general de l'Estat. "Entre fiscals que persegueixen delinqüents, i delinqüents, el govern sempre estarà amb els fiscals", va dir Sánchez al Congrés.