Santos Cerdán denuncia des de la presó una persecució de l'UCO i assegura que és innocent

"Soc innocent i no he fet res del que diu l'UCO -Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil-". És el que defensa l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán en una entrevista a El País que ha concedit des de la presó a través dels seus advocats. Després de 35 dies privat de llibertat de manera provisional mentre el Tribunal Suprem investiga el cas Koldo, la trama de cobrament de comissions per adjudicacions d'obra pública, l'exnúmero tres socialista ha tornat a apuntar a una persecució per desgastar el govern espanyol i ha compartit que vol abandonar la política.

"Cel·la, exercici i pati", aquest és el seu dia a dia a la presó, on entén que hi és per un objectiu "mediàtic" de malmetre la imatge del PSOE i l'executiu espanyol. "Em sap greu el mal que se li ha fet al PSOE, però encara més el que m'estan fent a mi", ha reblat, alhora que ha explicat que no té pressa per sortir, sinó que se centra a demostrar la seva innocència. Assegura que no té cap paper en cap trama d'adjudicacions de contractes d'obres públiques a Navarra i que, quan ho hagi demostrat, es retirarà de la política per viure una vida tranquil·la amb la família.

I és que Cerdán ha mantingut que no es reconeix en les converses enregistrades per l'assessor ministerial de José Luís Ábalos Koldo García que estudia la Guàrdia Civil i ha tornat a apuntar al paper dubtós del seu interlocutor. De fet, ha reiterat que són "falses" i ha subratllat que és "molt sospitós" que enregistrés totes les converses, inclús les més íntimes. En aquest sentit, la seva defensa manté que García és un agent encobert de la Guàrdia Civil i posa en qüestió la veracitat de les gravacions.

Cerdán ha donat a Ábalos la responsabilitat de fer pujar García fins al càrrec d'assessor i conseller de Renfe i ha defensat que va ser l'aleshores ministre de Transports qui, de manera unilateral i per la relació que havien construït, qui va decidir-ho. "Jo només el vaig proposar com a xofer", ha apuntat. I, en referència al president espanyol, Pedro Sánchez, i la duresa amb què s'ha referit a ell des de la imputació del Suprem, Cerdán ha estat més cautelós i s'ha limitat a expressar que pensava que, coneixent-lo, no tindria dubtes de la seva innocència. "Les valoracions les farà el temps", ha dit.

La relació de Cerdán amb la concessionària Servinabar

Cerdán també ha parlat de l'escriptura que va trobar l'UCO en el registre del domicili d'Antxon Alonso, l'administrador únic de Servinabar, investigada en la presumpta trama del cas Koldo, que assenyala que era amo del 45% de l'empresa. Cerdán ha mantingut la versió ja coneguda que va arribar a firmar pels mals resultats del PSN a les eleccions autonòmiques del 2015, però que es va fer enrere després de reflexionar-ho amb la família.