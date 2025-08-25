Quan el PP no volia que els militars apaguessin incendis

Alberto Núñez Feijóo, president del PP, ha presentat aquest dilluns un paquet de mesures per lluitar contra els incendis. El polític conservador ha retret a Pedro Sánchez que no mobilitzés l’exèrcit per fer front al foc que ha assolat l’Espanya profunda. Ha insistit en les seves crítiques a l’actuació del govern espanyol davant la tragèdia -malgrat que la competència de les emergències recau en unes comunitats autònomes governades pel seu partit-. Però si una unitat s’ha salvat dels atacs de Feijóo ha estat la Unitat Militar d’Emergències (UME). Ara, pel principal partit de l’oposició, tot són floretes per a la UME. Però no sempre va ser així.
La UME va ser creada pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero el 2005. Ara fa tot just vint anys. En aquell moment, un PP a l’oposició va sortir en contra de la iniciativa, que fou batejada com un “caprici faraònic” de Zapatero. Tot un vicepresident de la comissió de Defensa del Congrés, Arsenio Fernández de Mesa, va considerar “inconstitucional” la nova unitat, ja que segregava de les forces armades un segment dels seus membres per fer tasques no explícitament militars.
En una memorable sessió del Congrés de novembre del 2008, la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones va etzibar contra l’aleshores ministra de Defensa, Carme Chacón, considerant que la UME era un “apagafocs o parapet” de l’acció de l’executiu. Com ara mateix amb Sánchez, tot valia contra Zapatero. El PP, en aquell moment sense necessitat de Vox, pressionava el líder socialista amb un estil d’oposició bel·ligerant on valia gairebé tot. En el programa electoral de Rajoy del 2008, es criticaba la UME i es considerava que tenia un “controvertit encaix legal”.
Les coses han canviat. Forces de la UME van tenir un paper eficaç davant el temporal Filomena, l’erupció de la Palma i nombrosos incendis en els darrers anys. Més recentment, el seu paper a la dana, paradoxalment davant una crisi gestionada de manera pèssima per un govern del PP, el de Carlos Mazón al País Valencià, ha convertit la unitat en un estri capaç per entomar tragèdies imprevistes.
Feijóo avui ha elogiat la UME. Però ha aprofitat per reiterar les crítiques a Sánchez, aquest cop per no recórrer a més uniformats. El que ahir era de difícil encaix legal, fins i tot inconstitucional, ara és insuficient. El PP fins i tot ha exigit la compareixença de la titular de Defensa, Margarita Robles, al Senat. Aquests dies, Robles ha hagut de respondre l’atac del president gallec, Alfonso Rueda, que havia assegurat que no es deixava intervenir l’exèrcit.