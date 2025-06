Santos Cerdán, el negociador discret del PSOE que pot acabar amb Pedro Sánchez

MADRID | Santos Cerdán és la persona que més pes té dins del PSOE i que, proporcionalment, té menys focus mediàtic. No concedeix pràcticament entrevistes (la darrera a un mitjà generalista va ser al desembre del 2024), no dina habitualment amb periodistes i no s'atura als micròfons per sistema. D'aparença tranquil·la, sempre amb un to assossegat, per les seves mans han passat -i passen- algunes de les decisions més importants per mantenir amb el cap fora de l'aigua un PSOE que navega en hores baixes. Gràcies a ell, Pedro Sánchez és president. Va ser el responsable del pacte de Brussel·les amb Junts, amb fotografia inclosa amb Carles Puigdemont, amb qui es segueix reunint mensualment. Però tota aquesta feina, que ha servit per engreixar la legislatura i la relació amb els socis, pot convertir-se en el llast definitiu per a Sánchez. La seva implicació en el cas Koldo -que n'ha forçat la dimissió aquest migdia- té el PSOE estupefacte i descol·locat.

La carrera de Cerdán va lligada al PSOE. Sempre sota el paraigües del partit, mai ha saltat a càrrecs de responsabilitat pública, més enllà de ser diputat. Va ser secretari d’Organització del PSOE de Navarra (2011-2017), després secretari de coordinació territorial del PSOE a nivell federal (2017-2021) i des de llavors és secretari d’Organització, primer en substitució de José Luís Ábalos i després ratificat per Sánchez al congrés de desembre passat a Sevilla. Des de fa 8 anys, és de les persones amb més responsabilitat interna, des de configurar les llistes electorals de totes les convocatòries, apaivagar polèmiques territorials, tancar pactes de legislatura o mantenir vius els lligams amb Junts.

De fet, el seu tarannà ha estat fins i tot objecte d’elogi del secretari general de Junts, Jordi Turull, que n'ha destacat en públic la bona sintonia, la manera de treballar i la confiança que genera. Aquest dijous, davant la tempesta política per les gravacions de la UCO, Turull ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència en aquest cas. Una de les reaccions més mesurades, perquè d'altres socis ja demanen directament a Sánchez que el faci fora. Inclòs Sumar, soci de govern del PSOE.

El triangle Ábalos-Koldo-Cerdán

L’informe de l'UCO de la Guàrdia Civil el situa en converses gravades per Koldo García on repassen quins diners han cobrat i quins queden encara per reclamar a empreses que, suposadament, han tingut adjudicacions públiques per les seves gestions. La Guàrdia Civil el descriu com l'encarregat de gestionar els cobraments d'aquesta trama. Ell mai ha tingut accés directe a l'adjudicació d’obres però estava situat al costat de dues persones que, mentre eren al ministeri de Transports, sí que manaven: l’exministre Ábalos i el seu assessor, Koldo García. Un triangle perillós -Ábalos, Koldo i Cerdán- que posa contra les cordes el PSOE.

Fins ara, en l’anomenat cas Koldo, els socialistes s'agafaven a l'argument que Ábalos és cosa del passat i que des del 2021 ni és ministre ni té responsabilitats orgàniques. Però aquesta línia de defensa fa aigües, ara. Sobretot perquè els àudios que impliquen Cerdan s’estenen del 2018 al 2022. Noves revelacions que fan que el PSOE contingui la respiració, activant el "mode supervivència".

El secretari d'organització ha promès explicacions quan pugui llegir en profunditat l’informe de 490 pàgines, del qual encara falten alguns annexos i també els àudios; de moment, només s'adjunten les transcripcions de les converses gravades i també captures de pantalles de converses de WhatsApp i correus electrònic. Però l’informe mostra un element important: la confiança que hi havia entre Cerdán i Koldo García, tots dos provinents de Navarra. De fet, és el primer qui porta el segon fins a Madrid i qui el presenta a Ábalos, del qual n'esdevé el seu assessor i mà dreta.

Tallafocs després d'Ábalos

El 2021, Cerdán agafa el testimoni d’Ábalos dins del partit i, per tant, és el responsable de bastir l’argumentari que faci de tallafocs entre l’època d’Ábalos i la de l'actual PSOE. És seu l'encàrrec de desvincular el partit de les corrupteles del cas Koldo i de salvar la imatge del partit. Com a número 3, és una persona de la màxima confiança del president espanyol, amb qui despatxa habitualment assumptes orgànics. La pregunta és: què sabia Sánchez dels tractes de Koldo, Ábalos i Cerdan? Ha mirat cap a una altra banda?

Fa poc més d’un any, el secretari d'organització va comparèixer a la comissió del Senat pel cas Koldo. Va reconèixer que dinava amb l’exassessor i Ábalos "dos o tres cops al mes" i va assumir que ell va impulsar la carrera de Koldo Garcia. O, fins i tot, que ell mateix va decidir fos l'encarregat de custodiar els avals de Sánchez en les primàries agòniques del 2017. Ara bé, preguntat per la trama, va assegurar que ell "mai" va observar res estrany. Ara, aquestes gravacions desmunten aquell testimoni.

Aquest matí al Congrés, la defensa de la innocència de Cerdán per part del PSOE s'ha anat diluint. Ministres socialistes i responsables del partit demanen temps per llegir l'informe per conèixer-ne els detalls. Però temps és, precisament, el que no té Cerdán ni el PSOE. El jutge del Suprem Leopoldo Puente l'ha citat voluntàriament per declarar el 25 de juny. Cerdán ja ha dit que hi anirà. El que està per veure és si ho farà sol o encara amb el seu partit al darrere.