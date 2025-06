Feijóo i Sánchez, sense treva al Congrés: «És un perill per la democràcia»

"Porta 43 dies tancat al búnquer dels autòcrates", ha indicat Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en l'arrencada de la sessió de control al Congrés dels Diputats. Uns dies després d'encapçalar una nova manifestació a Madrid per demanar la dimissió de Pedro Sánchez, Feijóo ha estat concís: té pensat el president del govern espanyol destituir el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després de quedar-se a un pas del judici? "Nosaltres sempre estarem amb els fiscals que persegueixen els delinqüents", ha respost Sánchez, que ha optat per recitar un reguitzell de dades econòmiques per exhibir el "compte de resultats" del govern espanyol, que aspira a manar almenys durant dos anys més.

El líder del PP, però, ha obviat totes aquestes dades -com és habitual- i ha tornat a atacar el dirigent del PSOE pels presumptes casos de corrupció que afecten els socialistes. "Vostè és un perill per la democràcia. El que fa és tràgic, i els espanyols el tornarem allà d'on no hauria d'haver sortit", ha apuntat Feijóo. "El que fa vostè està estudiat en psicologia: acció davant del mirall, és a dir, retreure a algú el que fa ell mateix", ha determinat Sánchez. "Parla de corrupció quan es va posar al capdavant del PP per tapar la corrupció d'Isabel Díaz Ayuso. I parla de democràcia quan porta dos anys sense acceptar el resultat de les eleccions", ha assenyalat el president del govern espanyol.

També ha aprofitat per retreure-li que, en un acte a Alacant celebrat aquest dimarts, Feijóo fes costat al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que porta mesos en el punt de mira per la gestió de la dana del mes d'octubre de l'any passat. En la manifestació de diumenge passat a Madrid, el líder del PP va reclamar a Sánchez que es "rendís" a la democràcia i que convoqués eleccions, tot i aquest escenari està descartat tenint en compte la intenció del president del govern espanyol d'esgotar la legislatura. Si es compleix amb el calendari, els comicis haurien de ser el 2027, que és el mateix any que s'han de celebrar municipals i autonòmiques en la majoria de les regions.