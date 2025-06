«Rendeixi's a la democràcia»: el PP porta al carrer el clam per exigir eleccions a Sánchez

Objectiu pressionar per la convocatòria d'unes eleccions generals. El Partit Popular surt al carrer amb el lema "Màfia o democràcia" per clamar contra Pedro Sánchez que "deixi d'amagar-se i de mentir", que es "rendeixi a la democràcia" i que "convoqui eleccions ja". Alberto Núñez Feijóo li ha exigit de manera frontal i per tercera vegada, després de fer-ho al Congrés dels Diputats i a la conferència de presidents que es va celebrar a Barcelona el divendres passat: "Faci-ho ja, si és tan demòcrata com diu". També ha reiterat que ningú va votar a Sánchez perquè fes el que ha fet, inclòs "els seus".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha interpel·lat el president espanyol i li ha recriminat que tracti Espanya com el seu 'cortijo'. "Espanya no és casa seva, no som els seus servents", ha etzibat Feijóo. "Aquest govern ho ha tacat tot: la política, les institucions, la separació de poders, la llibertat d'expressió i la convivència", ha enumerat el president del PP. "I ho ha omplert tot de corrupció, de clavegueres i de mentides", ha afegit Feijóo, que ha reiterat que la manifestació de la plaça d'Espanya a Madrid és per "defensar el nostre país i la dignitat democràtica".

"Espanya està cansada, però no està rendida", ha reflexionat en veu alta Feijóo. "Els vostres drets estan en joc i el país s'ha d'aixecar", ha recalcat el líder del PP, que ha rebut diversos càntics de 'president, president' per part de la multitud. "L'Estat funcionarà, els espanyols respondran i jo estaré a l'altura d'aquest gran país", ha avisat Feijóo, que ha insistit que el PSOE haurà de retre comptes davant la Justícia. "Abans o després s'hauran d'enfrontar a un poble que no els amnistiarà", ha manifestat el líder del PP, que ha finalitzat la seva intervenció amb un 'visca la democràcia, visca la llibertat i visca Espanya'.

L'encarregat d'obrir l'acte ha estat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha fet seu el lema de la protesta i ha asseverat: "Volem desallotjar la màfia com més aviat millor i recuperar la nostra democràcia i el nostre estat de dret". "A Ferraz han transformat la seu del PSOE en la claveguera des d'on es dirigeix una conspiració contra la Guàrdia Civil. I la Moncloa s'ha convertit en el centre de negocis de la família Sánchez", ha recordat Almeida enmig de crits de "Pedro Sánchez, dimissió". "Ni ens resignem, ni ens rendim ni ens faran callar. Quan ens diguin que crispem, diem que el que crispa de veritat és comprar una investidura a canvi d'una amnistia", ha disparat l'alcalde de Madrid.

Ayuso, situada en el punt de mira durant la conferència de president, avui tampoc s'ha quedat en un segon pla. Ha liderat la capçalera i ha escoltat com Feijóo avisava "ningú em mourà de la centralitat" i que no s'ancorarà més a la dreta. El líder del PP també ha enviat un missatge clar a Vox, que no va voler sumar-se a la concentració i va criticar el partit per la iniciativa. “No ens equivocarem mai d’adversari. Mai. Els partits que s’entesten a fer més oposició a l’oposició que al govern, cap d’ells ens desviarà del nostre objectiu: guanyar i governar decentment”, ha recalcat Feijóo.

La presidenta de la Comunitat de Madrid ha avisat que Espanya s'està endinsant "en el perillós camí de la dictadura". "Quan la democràcia popular suplanta a la lliberal, s'entra en dictadura. I aquí està passant a poc a poc, a glopets", ha manifestat Ayuso. "L'herència de Sánchez la pagarem durant dècades. L'últim que faltava a Espanya és un govern corrupte, sense principis ni amor per la seva nació", ha criticat la presidenta madrilenya, que igualment ha denunciat "operacions d'Estat tronades contra empresaris, jutges i tots aquells que destapen la corrupció". Finalment, Ayuso ha continuat amb la seva croada contra Catalunya, Euskadi i Galícia i ha afirmat que "Espanya no és plurinacional, no som estrangers a casa nostra". "Prou ja d'arraconar els espanyols amb pràctiques mafioses i de perseguir l'Espanya de tots", ha conclòs la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Vista aèria de la manifestació del PP a Madrid

PP i PSOE tampoc s'han posat d'acord a l'hora de comptabilitzar la quantitat d'assistents a la manifestació. Mentre que els organitzadors populars informen de la presència de 100.000 persones, la delegació del govern espanyol a Madrid situa la dada a la meitat, vora els 50.000.

El "fracàs" de Feijóo

Per la seva banda, el PSOE creu que la manifestació del PP d'aquest diumenge a Madrid ha estat "raquítica" i ha mostrat el "fracàs" de l'estratègia de Feijóo. En un comunicat, els socialistes han assegurat que la protesta ha "punxat" i han qualificat de "vergonyosos" els discursos. "Els espanyols no suporten més aquesta forma de fer política del PP, que en realitat és l'antipolítica i el mètode ultra", han dit. "La frustració personal mai és bona consellera per una alternativa", han afegit. La protesta ha aplegat 50.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, xifra que el PSOE compara amb els 800.000 militants "que presumeix de tenir" el PP. "Feijóo s'ha endut una esmena a la totalitat a les seves formes i artificis", han sentenciat.

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha opinat que l'oposició que fa el PP "és insostenible i està als antípodes de la política". "El que diu que no és president perquè no vol ha tornat a fracassar", ha dit. "Cada intent de Feijóo de portar al carrer la seva estratègia de crispació i fang acaba amb una punxada cada vegada més gran", ha opinat.