Ayuso diu ara que les llengües cooficials són una «riquesa» però que no poden usar-se per dividir

Isabel Díaz Ayuso no ha passat desapercebuda a la manifestació celebrada pel PP en contra de Pedro Sánchez en la que s'ha exigit una convocatòria d'eleccions generals. A l'hora de pujar al faristol, ha tocat un dels temes més destacats de la conferència de presidents on ella va ser el focus d'atenció: la presencialitat del català, el basc i el gallec.

La presidenta madrilenya va marxar de la sala on es feia la conferència de presidents autonòmics quan Salvador Illa i el lehendakari Imanol Pradales van parlar amb les llengües de Catalunya i el País Basc. No va ser del tot sobtós: dies abans havia avisat que marxaria si algun president emprava aquestes llengües.

Aquest diumenge durant la manifestació dels populars sota el lema "Màfia o democràcia" ha tret pit de la seva ciutat: "A Madrid escoltem tots els accents del castellà, la nostra riquesa cultural, que també passa per les nostres llengües cooficials en altres regions; aquí la política no divideix la vida dels ciutadans". Mentre deia en català, euskera i gallec "ningú és foraster".

📺 TV en DIRECTO | Ayuso: "La falta de libertad que se vive en España nos impide decir la verdad: España no es plurinacional, no somos extranjeros en nuestra casa" https://t.co/BgJLL33kdX pic.twitter.com/iIVxhssUq2 — EL PAÍS (@el_pais) June 8, 2025

A més ha remarcat que la falta de llibertat impedeix dir la veritat: "Espanya no és plurinacional, no som estrangers a casa nostra. Els que han expulsat l'espanyol per fabricar noves identitats són els que sobren. Què donaria qualsevol nació per tenir una llengua que ens uneix a 600 milions de parlants?" ha clamat.