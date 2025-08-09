El líder del PP a Barcelona Daniel Sirera denuncia un robatori d'objectes de la seva moto a Sant Antoni

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciat aquest dissabte al seu perfil d'X el robatori d'objectes personals que tenia en la guantera de la seva moto, mentre estava reunit amb "veïns i comerciants" a Sant Antoni per parlar sobre la "inseguretat del barri", segons explica al vídeo.
Al vídeo també mostra que li han forçat la guantera per robar-li un cable d'iPhone i unes ulleres, però menciona que almenys ha pogut trobar "el comandament del pàrquing i el llibre d'instruccions de la moto".
La visita del líder del PP a Sant Antoni
Sirera s'havia desplaçat aquest dissabte al matí a Sant Antoni per a parlar amb la gent del barri després de setmanes de polèmica i friccions a la zona a causa de queixes veïnals sobre la convivència a l'espai públic, però en tornar s'ha adonat que la seva moto havia estat assaltada.
Una part del veïnat i els comerciants denuncien un augment de la brutícia, del consum de drogues i les tensions a peu de carrer, queixes que, després de viralitzar-se a través de xarxes, van arribar a l'agenda política. Partits de l'oposició -des de Junts a ERC o el PP- van demanar una reacció municipal.
L'Ajuntament de Barcelona, de la mà de Jaume Collboni, ha decidit implantar un "pla de xoc" que augmentarà la policia de barri, incrementarà la neteja i retirarà una part dels actuals elements de mobiliari del conegut com a "urbanisme tàctic".
Al seu vídeo a X, Sirera es dirigeix a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per exigir que "es prengui de debò el tema de la delinqüència" a la ciutat i li insta a traure al carrer als "80 agents de la Guàrdia Urbana que en aquests moments estan vigilant edificis municipals i que els substitueixi per agents de seguretat privada", sentència el líder del PP municipal al vídeo.