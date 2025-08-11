L'Ajuntament de Barcelona descarta tancar cap platja per la vaga de socorristes

El tinent d'alcaldia de Seguretat i alcalde accidental de Barcelona, Albert Batlle, descarta tancar cap platja per la vaga de socorristes i apel·la a la "responsabilitat" dels treballadors. En declaracions a l'ACN, Batlle diu que en el context actual, a mitjan d'agost i en plena onada de calor, "no té cap explicació" plantejar-se tancar alguna platja, com havien plantejat inicialment els socorristes per garantir la plena seguretat dels banyistes. "A ningú se li pot ocórrer que tancarem platges", indica. En qualsevol cas, afirma que "no hi ha cap desatenció en les situacions d'emergència" i explica que des del consistori s'ha "reforçat" el servei de platges de la Guàrdia Urbana.
Sobre les negociacions, espera que amb la mediació de Treball es pugui "reconduir" la situació però avisa que "la goma no es pot estirar fins a l'infinit". "Estem instant la mediació, a veure si ens podem posar d'acord", assenyala a l'espera d'una nova reunió després que el preacord assolit la setmana passada fos rebutjat per l'assemblea dels treballadors del servei de vigilància. Mentrestant, diu, es mantenen els serveis mínims -decretats en un 50%- i continuen plenament operatius el servei de platges de Guàrdia Urbana, Creu Roja i altres serveis.
Després de deu dies des de l'inici de la vaga indefinida, que va començar l'1 d'agost, Batlle fa una crida al "sentit de la responsabilitat" dels socorristes, apunta que l'Ajuntament ha fet un "esforç" per acostar posicions i espera que l'altra part respongui. Admet també que es tracta d'una situació sense precedents i espera que no es torni a produir una vaga com aquesta a la ciutat en el futur.
Batlle ho ha afirmat en declaracions a l'ACN coincidint amb una nova protesta dels socorristes de Barcelona, que aquest dilluns al matí s'han manifestat davant la seu del PSC. "No hi ha cap avenç. Després d'onze dies de vaga i d'un cap de setmana de molta calor encara no hem rebut cap resposta", ha assenyalat el president del comitè d'empresa, Jeremías Marchese, que ha insistit que les platges estan molt plenes i els serveis mínims no garanteixen la seguretat.