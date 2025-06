El govern espanyol assegura que l'actitud d'Ayuso contra el català i el basc ha «trencat» el PP

El govern espanyol ha carregat contra l'actitud d'Isabel Díaz Ayuso contra el català i el basc durant la conferència de president, un comportament que, segons ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, ha "trencat" el PP. "Lamentem que la presidenta madrilenya s'hagi aixecat quan parlava en lehendakari en basc; no ho entenem", ha dit Torres, que ha assenyalat que ho ha fet "sola". "No l'ha secundat cap altre president del PP", ha recordat el ministre. El diagnòstic que fan des de la Moncloa és que si els barons populars volien aprofitar la reunió al Palau de Pedralbes per "trencar el govern espanyol", li ha sortit el tret per la culata. "S'han trencat ells", ha dit Torres.

La presidenta Ayuso ha abandonat la sala quan ha començat a parlar el lehendakari Imanol Pradales en basc, i s'ha quedat fora quan ha intervingut Illa en català. En canvi, ha tornat a la reunió i no n'ha marxat quan el president de Galícia ha intervingut en gallec o quan la presidenta de les Illes Balears ha parlat en català. Des del govern espanyol han qualificat d'"incoherent" l'actitud d'Ayuso. "Potser se'n van quan parlen presidents d'altres colors polítics i es queda quan parlen les del PP", ha insinuat Torres, que ha dit que Ayuso ha quedat "retratada".

En tot cas, el ministre ha valorat positivament que s'hagin pogut utilitzar llengües diferents del castellà, com ja passa al Congrés. "Quin problema hi ha a valorar la pluralitat lingüística del nostre país?", s'ha preguntat Torres, que ha recordat que ningú obliga a parlar català o basc. "Això és de les èpoques més fosques", ha dit, i ha assegurat que parlar en una llengua que no sigui el castellà "no fa ser menys espanyol". "Marxar quan un president parla la seva llengua és una falta de respecte", ha insistit el ministre.