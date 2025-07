El Parlament vol que els professionals sanitaris tinguin el B2 de català al cap d'un any de treballar

Català al metge. El Parlament ha instat el Govern a "garantir" que tots els professionals del sistema sanitari català "acreditin un certificat de B2 de català un any després de començar a treballar i un C1 al cap de dos anys". Es tracta d'un punt d'una moció d'ERC que s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris menys Vox i PPC, que hi han votat en contra.

En aquesta línia, el text reclama que s'implementin "de manera immediata" les mesures necessàries per garantir l'ús, la promoció i la normalització de la llengua catalana en tot el sistema de salut, en aplicació de l'Horitzó 3 del Pacte Nacional per la Llengua.

Un altre punt aprovat de la moció constata la "necessitat inajornable" d'impulsar un sistema de finançament just i singular que avanci cap a la plena sobirania fiscal i permeti la recaptació, gestió i liquidació de tots els impostos.

De fet, el considera "imprescindible" per assegurar els recursos necessaris per garantir la sostenibilitat, la qualitat i l'equitat territorial del Sistema de Salut de Catalunya davant "l'infrafinançament crònic". En aquest cas, PSC, ERC i Comuns hi han votat a favor

Polèmiques recents

Durant els darrers anys, hi ha hagut diversos episodis de discriminació lingüística al sistema sanitari català. El cas més sonat va ser el de tres infermeres de la Vall d'Hebron que van mofar-se de necessitar el català per treballar a Catalunya a través d'un vídeo a xarxes.

El Departament de Salut va acabar expedientant les infermeres. En el vídeo s'hi deien frases com "es traurà el C1 de català la meva mare, perquè jo no ho faré" o "podeu parar de parlar en català? Si us plau i gràcies".