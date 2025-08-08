L'alcalde de Paiporta expulsa una veïna del ple que volia imposar el castellà: «Respondré en valencià, et fots»

"És una falta de respecte que parlin la seva llengua, que m'encanta, però si algú no ho entén i els paga el salari l'han de canviar". Amb aquestes paraules es va dirigir una veïna de Paiporta als regidors del govern municipal del PSPV que estaven intervenint en valencià durant el ple del 31 de juliol.
La dona, de l'Argentina, exigia que es parlés en castellà i defensava que tenia aquest dret perquè paga els impostos a l'Estat. Tot plegat, en una intervenció catalanòfoba que no respectava el dret que també tenen els valencianoparlants a expressar-se en la seva llengua, també oficial, i que l'alcalde, Vicent Císcar, no va deixar passar.
El batlle socialista va fer fora la dona, que s'hi va resistir: "No me'n vaig", va reblar abans de ser escortada fins a la sortida per la policia local. Abans de marxar, la veïna va acusar l'Ajuntament de "discriminador" i va interrompre l'ordre del dia en diverses ocasions. Císcar la va avisar que no tenia el torn de paraula, però no va fer cas i va acabar expulsada.
El regidor de Vox, Daniel Furió, va aprofitar l'avinentesa per exigir "sentit comú" als companys que mantenien el valencià, la qual cosa va provocar la reacció airada del regidor d'Urbanisme, Alejandro Sánchez: "Ara et respondré en valencià, et fots". "Si vius a Paiporta, has d'entendre el valencià", va expressar el regidor socialista, que va reivindicar el seu dret a expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials al País Valencià.