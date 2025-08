La queixa d'una mare sobre la castellanització del nom del seu fill: «Un familiar no li vol dir Pau perquè és un nom català»

Encara que Pau sigui un dels vint noms més posats a nadons de Catalunya en l'últim any, hi ha gent que opina que no és un nom bonic pel simple fet que és català. Aquesta és la història que explica al seu vídeo de TikTok Marta Huidobro, una mare que està indignada amb un familiar seu que li canvia el nom al castellà al seu fill.

La creadora de contingut sobre maternitat explica al seu perfil que hi ha una persona al seu entorn familiar que cada vegada que ha de dirigir-se al seu fill Pau li anomena "Pablo", pel fet que "no li agrada com sona Pau, diu que és un nom de gos", explica Huidobro i afegeix que aquesta familiar inclús fa l'onomatopeia del gos amb el nom del seu fill per demostrar que és un gos d'animal i fer broma del nom.

@martshui Una persona cercana no acepta el nombre de mi hijo. Le parece feo. Dice que Pau suena a perro. Y ha decidido que lo va a llamar Pablo. Yo me río por no llorar, pero hay cosas que, aunque parezcan pequeñas, pesan. No solo por mí. Por él y por su hermano, que empieza a entender que a veces los adultos no respetan. ¿Dónde ponemos el límite cuando alguien querido se pasa con nuestros hijos? ¿Soy exagerada o harías lo mismo? #crianzarespetuosa #maternidadreal #maternidadconsciente #educacionrespetuosa #limitesconamor #educacionemocional #familia ♬ sonido original - Martsmint | Maternidad

La mare explica que sempre li diu Pablo quan estan en el mateix lloc i que ella ja està farta. "Puc entendre que no t'agradi el nom, però d'aquí a canviar-li hi ha un abisme de diferència. Crec que d'aquesta manera ens falta al respecte a mi, al pare i al nen. He decidit que he de posar límits, tot i que sigui una persona gran", relata Marta Huidobro.

Catalanofòbia pel nom

La mare sospita que a la familiar no li agrada el nom "perquè és un nom català", assegura. I després afegeix que posarà límits perquè els noms es trien amb consciència i que aquesta familiar triï canviar-ho implica molt en la identitat del nen. "Els noms no han de ser només un so bonic, són decisions conscients que fa la família i que tenen una identitat".