Andorra organitzarà una trobada de creadors de continguts digitals en català

El Govern destina més de 32.500 euros a promoure continguts en la llengua oficial

Publicat el 22 d’agost de 2025 a les 16:06
Actualitzat el 22 d’agost de 2025 a les 16:07

Andorra organitzarà una trobada de creadors de continguts digitals, tant del país com d'altres territoris de parla catalana, per generar sinergies i projectes col·laboratius en la llengua oficial del país. L'acte acollirà a bloguers, youtubers, streamers, podcasters i altres perfils digitals en una campanya impulsada pel Govern per fomentar la creació de continguts en català.

Aquesta és l'acció principal de la campanya enfocada a l'entorn digital i que, segons ha informat l'Executiu en un comunicat aquest divendres, s'ha adjudicat a l'empresa Duett Studio SL per un import de 32.544,32 euros.

La campanya pretén normalitzar l'ús de la llengua pròpia en els nous mitjans i formats digitals, mostrant als creadors potencials que existeix una comunitat digital dinàmica de parla catalana i que expressar-se en aquesta llengua pot aportar valor afegit d'"autenticitat, credibilitat i capacitat de connectar amb els seguidors", expressa l'Executiu.

Una campanya durant quatre setmanes

La campanya tindrà una durada de quatre setmanes i, a més de la trobada de creadors de continguts -encara sense data prevista-- també hi haurà accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada, per promocionar-ho.

El Govern defensa que l'acció s'alinea amb el que estipula la Llei de la llengua pròpia i oficial, que estableix que les administracions públiques han d'adoptar les mesures adequades per "afavorir, impulsar i fomentar" l'ús de la llengua oficial a les xarxes socials.

També correspon a les administracions coordinar-se per establir i aplicar mecanismes de planificació lingüística que incloguin campanyes i altres actuacions específiques per afavorir l'ús del català en els àmbits en què és insuficient.

