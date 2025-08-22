Andorra organitzarà una trobada de creadors de continguts digitals en català

Andorra organitzarà una trobada de creadors de continguts digitals, tant del país com d'altres territoris de parla catalana, per generar sinergies i projectes col·laboratius en la llengua oficial del país. L'acte acollirà a bloguers, youtubers, streamers, podcasters i altres perfils digitals en una campanya impulsada pel Govern per fomentar la creació de continguts en català.
Aquesta és l'acció principal de la campanya enfocada a l'entorn digital i que, segons ha informat l'Executiu en un comunicat aquest divendres, s'ha adjudicat a l'empresa Duett Studio SL per un import de 32.544,32 euros.
La campanya pretén normalitzar l'ús de la llengua pròpia en els nous mitjans i formats digitals, mostrant als creadors potencials que existeix una comunitat digital dinàmica de parla catalana i que expressar-se en aquesta llengua pot aportar valor afegit d'"autenticitat, credibilitat i capacitat de connectar amb els seguidors", expressa l'Executiu.
Una campanya durant quatre setmanes
La campanya tindrà una durada de quatre setmanes i, a més de la trobada de creadors de continguts -encara sense data prevista-- també hi haurà accions de dinamització i difusió complementàries, prèvies i simultànies a la trobada, per promocionar-ho.
El Govern defensa que l'acció s'alinea amb el que estipula la Llei de la llengua pròpia i oficial, que estableix que les administracions públiques han d'adoptar les mesures adequades per "afavorir, impulsar i fomentar" l'ús de la llengua oficial a les xarxes socials.
També correspon a les administracions coordinar-se per establir i aplicar mecanismes de planificació lingüística que incloguin campanyes i altres actuacions específiques per afavorir l'ús del català en els àmbits en què és insuficient.