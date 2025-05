Llista, el primer rànquing de creadors de contingut en català «més enllà dels cinc de sempre»

El català pateix una immensa hostilitat als entorns digitals en comparació amb el castellà o l'anglès. Si tanquem encara més el prisma, en la creació de contingut hi ha un greuge encara més ferotge. En els darrers anys, creadors del país han decidit mantenir la llengua catalana com a pilar fonamental, necessari i, encara més, natural a les plataformes digitals. TikTok, Instagram YouTube o la mateixa X s'omplen de creadors catalans que reivindiquen qualsevol mena de temàtica, gènere o estil amb el català com a idioma central. Aquest escenari, però, moltes vegades queda aixafat per una gran descompensació en comparativa amb el castellà o l'anglès. I per això mateix des de la Fundació.cat i la Fera van decidir actuar.

Llista és el primer rànquing que classifica i reconeix els creadors de contingut que utilitzen el català com a llengua principal a les xarxes socials. Què vol dir això? Com han deixat ells molt clar, la plataforma té com a objectiu principal donar "visibilitat" i establir una eina "neutral" que mesuri l’impacte real dels perfils a TikTok, Instagram i YouTube. Com ho fan? Seguint el model de l'EGM, és a dir, l'estudi general de mitjans (el que determina les audiències a les ràdios tres vegades per any, per exemple) volen determinar "quin és l'estat de la llengua actual a les xarxes".

La plataforma organitza els creadors en dues grans classificacions: els Líders, que són els perfils més consolidats i influents, i els Emergents, que destaquen pel seu creixement recent i potencial. L'eina permet navegar per categories com Educació, Estil de vida, Cultura, Esports o Salut, i consultar el perfil detallat de cada creador amb les seves mètriques actualitzades mensualment. Els rànquings de Llista.cat es basen en un algorisme "propi" i "transparent" que analitza dades de TikTok, Instagram i YouTube. Ells ho expliquen així al seu web:

Així funciona la Llista

El criteri per formar-ne part

Els creadors de Llista expliquen al seu web quins són els criteris: "Està destinat exclusivament a creadors de continguts que desenvolupen, adapten i distribueixen contingut pensat principalment per a plataformes digitals, on aquestes són l'espai central i primordial on creen contingut original i propi. No s'hi inclouen perfils que només repliquen continguts d'altres suports o que utilitzin les xarxes socials de manera secundària".

Per aconseguir les mètriques, els impulsors han buscat els creadors de forma manual i han tingut en compte tres variables principals: l’abast (nombre de visualitzacions), la qualitat (interaccions com m’agrades i comparticions) i el debat (comentaris generats). A partir dels indicadors, cada creador rep una puntuació total i un índex de rellevància sobre 1.000 punts, que determina la seva posició dins de la seva categoria.

Malgrat la percepció que els rànquings contribueixen a posicionar els creadors més consolidats, el president de La Fera, Albert Lloreta, afirma que han treballat perquè les dades ofereixin una llista "dinàmica". "Els creadors de contingut que un mes han fet més impactes no sempre són els creadors amb més seguidors", assegura. I confia en el fet que la plataforma oferirà un entorn “divers” més enllà dels “quatre o cinc noms de sempre”.

Per formar part del rànquing, els perfils han de complir diversos criteris: publicar majoritàriament en català, tenir una activitat regular i recent, aportar contingut amb una proposta pròpia —sigui creativa, divulgativa o reflexiva—, i no ser perfils institucionals o purament comercials.

La voluntat dels impulsors és que l’eina sigui "útil" per a les marques i administracions que ja invertien en el sector digital en català, però també per aquelles que no s’atrevien perquè no sabien per on començar. "Descobriran noves veus que potser no sabien que tenien tant d’impacte, i nosaltres fem la feina d’ordenar-los perquè sigui més fàcil", assegura Lloreta.