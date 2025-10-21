Mor una influencer australiana després de donar a llum el seu primer fill a casa

Stacey Hatfield, una nutricionista i creadora de contingut australiana coneguda per promoure un estil de vida saludable, ha mort després de donar a llum el seu primer fill a casa. Ho ha comunicat el seu marit, Nathan Warnecke, a través del compte d'Instagram de la influencer, "naturalspoonfuls", on ha explicat que Stacey va patir una complicació "extremadament rara" després de donar a llum "amb èxit" el seu fill. La influencer, que tenia 30 anys i compartia receptes a les xarxes socials, va ser traslladada a l'hospital després de patir la complicació "imprevista". "El personal de l'hospital va fer tot el possible per ajudar-la, però, malgrat els esforços, no es va poder fer res", ha relatat Nathan.
El marit de Stacey, amb qui feia nou anys que eren parella i menys d'un any que s'havia casat, ha expressat en la mateixa publicació que la mort de la seva dona és "devastador" per a ell i per a tothom qui "la coneixia i l'estimava". "Ella era el meu far en la tempesta i el món és menys brillant sense ella en ella", diu el marit. La pèrdua assegura que serà encara més dolorosa perquè el seu fill, Axel, no podrà conèixer la seva mare.
Després de la mort de Stacey, que ha commogut la comunitat digital australiana, amics i familiars han iniciat una campanya de recaptació per a cobrir els costos del funeral i contribuir a les despeses de la casa i del seu fill, Axel. "Nathan era el pilar de Stacey. Axel està envoltat d'amor, i volem assegurar-nos que Nathan tingui el temps, l'espai i el suport necessaris per a plorar la seva pèrdua, sanar i criar al seu fill amb el compte amb el qual Stacey somiava", diu el text de la pàgina del Gofundme a través de la qual ja s'han recaptat gairebé 50.000 dòlars.