Una influencer denuncia la catalanofòbia d'algunes marques: «Diuen que apostar per perfils catalans és tancar-se a l'audiència»

Crear contingut a les xarxes socials en català sempre ha generat polèmica per la qüestió de la llengua. "T'estàs tancant portes", "estàs perdent oportunitats", "hauries de canviar al castellà" o "amb el català no arribaràs enlloc", són alguns dels comentaris que ha hagut de llegir i escoltar Betty Anfruns, creadora de contingut quotidià en català que compta amb més de 57.000 seguidors a TikTok.
La influencer denuncia en un vídeo al seu perfil de TikTok que aquests comentaris els rep molt de seguit als seus vídeos i que "el problema és que la gent que m'ha fet aquests comentaris és gent catalana", apunta. Pera a Anfruns aquesta incoherència és molt sorprenent quan qui parla una llengua, com el català, també "la fa petita". "Llavors és quan la perdem i quan s'infravalora", critica indignada al vídeo.
@bettyyanfruns
el procés és més lent però se que valdra mooolt la pena❤️💛❤️💛❤️
♬ original sound - Betty Anfruns⭐️
El seu discurs vol fer entendre que el català "no és un límit", sinó que el límit apareix quan es fa veure que "no val la pena", explica referint-se a la creació de contingut en català. Des del seu punt de vista, el reconeixement de la llengua passa, sobretot i primer, pels parlants d'aquesta. "Els primers que hem de donar-li aquest reconeixement som nosaltres", sentència.
Però aquesta catalanofòbia a xarxes no és nova i, a més, s'estén a la col·laboració amb determinades marques. Segons explica la influencer, hi ha grans marques que aposten pels creadors de contingut en català, però no totes.
"El que més m'indigna és que hi ha marques que excusen la seva catalanofòbia dient que apostar per perfils catalans és tancar-se a l'audiència", denúncia Anfruns, qui desmunta aquest argument explicant com aquestes mateixes marques col·laboren amb perfils petits de l'Estat espanyol que "arribin als mateixos números que perfils catalans".
La seva defensa de la creació de contingut en català com a un potent mercat en l'àmbit de xarxes socials per a les marques i les col·laboracions es basa en "la creativitat". "Ja no és l'idioma, és l'esforç, és la forma de comunicar, la forma de connectar amb l'audiència", remarca i denúncia que, per tant, l'argument de les marques no té sentit, ja que no és una qüestió d'audiència, sinó "és una qüestió de mentalitat i catalanofòbia", acaba Anfruns i afegeix que el català és una manera d'obrir altres portes.