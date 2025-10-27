Com configurar el teu dispositiu en català?: la iniciativa per promoure'l en entorns digitals

"Si penses, parles i escrius en català, per què no tens el mòbil i l’ordinador en català?", així dona la benvinguda als usuaris la nova web creada per les entitats Accent Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua i Softcatalà per promoure l’ús del català en l’àmbit tecnològic com a part d'una nova campanya titulada "Configura.cat", que vol animar la ciutadania a viure plenament en català també als entorns digitals. L’objectiu és que cada persona, tant les que tenen el català com a llengua materna com les que l'han après més recentment, pugui fer servir el seu mòbil, ordinador o tauleta en català.
Aquesta acció, a més, pretén enviar un missatge contundent a les grans empreses tecnològiques i plataformes digitals perquè prenguin consciència de la demanda real d’usuaris que volen interactuar en aquesta llengua. Junt amb la col·laboració d’altres entitats d'arreu dels Països Catalans s'ha posat en marxa aquesta web amb guies i videotutorials que expliquen, pas a pas, com activar el català en qualsevol dispositiu o aplicació. La idea no és només afegir el català com una opció més, sinó convertir-lo en la llengua per defecte dels usuaris i, d’aquesta manera, fer visible la seva presència davant les empreses que encara no l’ofereixen.
Com configurar el meu dispositiu?
Al web les instruccions per configurar els dispositius tecnològics al català són clares i senzilles, només has de seguir els passos que es va indicant a la pantalla i en només uns minuts el teu dispositiu ja parlarà català. Primer has de triar si el que vols configurar és el teu mòbil, l'ordinador o el compte de Google.
Si tries, per exemple, l'opció per configurar al català el mòbil apareixen a la pantalla dues opcions: Android o IPhone. Tria la que s'adeqüi al teu dispositiu i segueix les instruccions. Després, pots marcar si ho has fet perquè el comptador del web augmenti i que pugui fer un recompte total dels dispositius que es configuren en català amb aquesta iniciativa web.
Amb la resta d'opcions per configurar el català al teu ordinador o al Google les instruccions estan explicades de la mateixa manera. A més, si no t'aclareixes seguint els passos, pots consultar el vídeo que ho explica amb imatges i icones fent-ho més comprensible per a tots els públics.
Una campanya necessària
El president d’Accent Obert, Genís Roca, ha explicat que la campanya neix de la necessitat de fer front a una situació paradoxal: el català hi és, però no hi és prou. Tot i que grans corporacions com Google, Apple, Meta, Microsoft o Amazon permeten configurar els seus sistemes en català, encara hi ha molts parlants que no ho fan, i això influeix directament en les dades que les empreses utilitzen per mesurar l’interès per la llengua. Segons Roca, “els algoritmes compten usuaris, no intencions”, i això pot acabar invisibilitzant el català en entorns digitals.
Per la seva banda, Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, ha remarcat que la iniciativa és una forma directa de defensar els drets lingüístics dels catalanoparlants en un context que encara considera d’“emergència lingüística”. Escuder ha recordat que, segons les darreres dades d’usos lingüístics, només entre el 24 i el 29% de la població entre 15 i 44 anys a Catalunya té configurats els seus dispositius en català, mentre que un gran nombre d’usuaris es mouen entre el bilingüisme i el predomini del castellà a l’espai digital.