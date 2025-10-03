El WhatsApp en format fax que connecta la gent gran amb la família

El món digital no sempre és accessible per a tothom, i la gent gran és un dels col·lectius que més sovint queda desconnectat de les eines de comunicació modernes. Pensant en aquesta realitat, els barcelonins Àlex Cabañeros i Ricard Durall han desenvolupat Heralto, una impressora que fa de pont entre generacions i que permet rebre missatges i fotografies familiars de manera senzilla i instantània.
“La premissa que teníem des del principi era que fos molt senzill, que el pogués utilitzar qualsevol persona que no estigués acostumada a les tecnologies”, resumeix Cabañeros en conversa amb Nació. Amb una impressora a la mà, un dels impulsors d'Heralto explica com la iniciativa vol trencar la bretxa digital que afecta especialment la gent gran.
Una tecnologia adaptada i accessible
La clau d'Heralto és la seva simplicitat. La impressora funciona amb paper tèrmic, com les màquines de tiquets dels establiments, i no necessita cartutxos de tinta. “Volíem que el producte fos senzill. Una impressora amb tinta, connexions i molts botons pot resultar massa complexa. En canvi, amb el paper tèrmic, tres botons i poques connexions ja teníem el que volíem”, detalla.
La connexió es fa a través d'un grup de Telegram compartit amb la família. Qualsevol missatge o fotografia que s'hi publiqui s'imprimeix automàticament a casa de l'usuari. “Vam pensar que el paper és un suport amb què la gent gran està més familiaritzada, i per això vam decidir connectar-hi la comunicació del grup familiar”.
Com contesta la gent gran?
A més, Heralto també ofereix la possibilitat de respondre els missatges amb tres botons configurables.
-
El botó verd serveix per contestar “sí”.
-
El botó vermell, per dir “no”.
-
El botó gris és personalitzable i permet afegir respostes pròpies, com ara “bon dia”, “com estàs?” o qualsevol altre missatge.
Trencar la bretxa digital
Amb aquest invent del segle XXI, Cabañeros i Durall busquen donar resposta a una necessitat cada vegada més evident: facilitar que la gent gran pugui mantenir el contacte amb la família sense haver de dominar telèfons intel·ligents ni aplicacions complexes.
Ara, l'objectiu és expandir la idea, però l'origen del projecte és personal. “La Pilar, l’àvia de la meva parella, té noranta-tres anys i mai va aprendre a fer servir un telèfon mòbil. Un dia vam pensar: ‘Ostres, quina llàstima que només parlem amb l’àvia quan li truquem o quan l’anem a veure’. Es perden els petits moments del dia a dia, les ximpleries i les fotos que es comparteixen al grup de la família”. Arran d'això van decidir crear Heralto.
Els resultats no s’han fet esperar: “Hem passat d’instal·lar dues o tres impressores a tenir-ne 40 de reservades. Tot i que la majoria de les comandes són de Catalunya, també en tenim d’altres parts d’Espanya, d’Europa i fins i tot de Sud-amèrica”.