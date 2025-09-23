Estafadors fent-se passar per companyies telefòniques: com evitar aquesta mena d'enganys

En els últims mesos s'han multiplicat les estafes telefòniques vinculades a suposades companyies de telecomunicacions. El testimoni de Jaume Martínez n'és una prova clara i serveix perquè altres persones no caiguin en el mateix parany. Ho ha explicat a Nació.
Tot va començar amb una trucada en què li asseguraven que eren d'Orange, la seva companyia actual. Com a excusa, li van dir que tenien problemes amb el wifi i que requerien enviar-li un rúter nou de manera gratuïta. Per això, per tal de gestionar l'enviament, li van demanar les seves dades personals: nom, cognoms, adreça i DNI. Segons explica Jaume, el que el va fer confiar inicialment va ser que “tot i que no em van dir cap dada personal meva, em van fer confiar en ells el moment en què em van dir les línies que tenia contractades”.
La trucada va continuar amb una suposada oferta: una reducció de la tarifa a 48 € per a tres línies i el rúter. Per convèncer-lo que no era cap frau, li van explicar que Orange s'havia unit amb Lowi i fins i tot el van instar a buscar-ho a Google. El següent pas va ser sol·licitar-li el correu electrònic per enviar el nou contracte i les dades bancàries. “Quan em van demanar les dades bancàries vaig penjar de seguida”, recorda.
A partir d'aquell moment, la pressió es va intensificar: diverses trucades i un missatge de WhatsApp que li exigia 500 € per la suposada cancel·lació d'un contracte amb set mesos de permanència. “Quan em van demanar que els hi fes un Bizum de 500 euros, vaig sospitar molt”, relata.
Quan finalment va trucar ell mateix a Orange, li van confirmar el que sospitava: era una estafa. “Vaig trucar a contractació i em van dir que era una estafa que últimament estaven fent. Em van ajudar ràpidament i van ser molt amables”. Tot i això, en Jaume encara dubta de com procedir legalment: “Tinc pensat fer una denúncia, però tot el procés que ho envolta em tira enrere, ja que és molt lent”.
Com evitar-ho?
- Desconfia sempre de les trucades inesperades. Les companyies solen notificar incidències per canals oficials, no pas amb urgències telefòniques.
- Mai comparteixis dades personals o bancàries per telèfon. Si et pressionen, és un senyal d'alarma.
- Verifica la informació per canals oficials. En cas de dubte, truca directament al número d'atenció al client de la teva operadora.
- Atenció amb els missatges de WhatsApp. Cap companyia et reclamarà diners per aquesta via.