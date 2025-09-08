La solució contra les trucades «spam»: com denunciar-les perquè no tornin

Els missatges SMS, els correus brossa o les trucades de publicitat són un gran emprenyament. Encara que, malauradament, són molt freqüents, la realitat és que segons la llei, les empreses tenen prohibit realitzar trucades des de números mòbils perquè només puguin fer-ho mitjançant un prefix concret.
Malgrat açò, hi ha molts usuaris que continuen rebent aquest tipus de cridades des de números mòbils que són "spam" o estafes. És per això que has de saber que l'Agència Espanyola de Protecció de dades té mecanismes i eines perquè puguis denunciar aquestes trucades.
Primer: gravar les trucades
A l'hora de denunciar aquestes trucades brossa, s'ha de tenir en compte que l'Agència Espanyola de Protecció de dades només pot intervenir si la denúncia ve acompanyada de proves, per tant, és indispensable que gravis les trucades en el teu mòbil.
Si el teu dispositiu és Android, pots descarregar-te l'aplicació anomenada Call Recorder, que et permet triar el que vols gravar: la veu entrant, la sortint o ambdues. A més, es coordina amb Google Drive per a guardar les trucades que es graven.
Si prefereixes no descarregar cap aplicació, també pots gravar les converses a través de la mateixa aplicació "Telèfon". Només has de buscar l'opció "Més opcions" en la part superior dreta de l'aplicació "Telèfon" i, després, seleccionar "ajustes". T'hauria de donar l'opció de "gravació de trucades", cliques i selecciones "gravar sempre" i, després, "números seleccionats" i "afegir".
Si el que tens és Apple, et costarà més gravar les trucades, però no és impossible. Pots descarregar l'aplicació Gravadora de trucades HD que guarda automàticament la gravació de la trucada en el teu dispositiu iPhone. Encara que també pots fer-ho des de l'aplicació 'Telèfon' per a iOS.
Només has d'iniciar o agafar la trucada i en la pantalla t'apareixerà l'opció "Iniciar gravació de crida". Els dos participants senten un avís d'àudio que informa que la crida s'està gravant. Per a detenir la gravació, toca el botó "Detenir" o simplement penja. Les gravacions es guarden automàticament en la carpeta "Gravacions de trucades" de l'app "Notes".
Com denunciar una trucada spam?
El primer que cal fer és entrar a la secció de "Tràmits" de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Després, entres a l'apartat de "Rebut trucades telefòniques publicitàries". Quan estiguis dins, veuràs que et demana la següent documentació i és seguir el procediment en la mateixa web.
-
Identificació de l'entitat que t'ha anomenat.
-
Número de telèfon juntament amb el nom de la companyia.
-
Gravació de la crida o una altra prova que ho demostri.
-
Triar com presentar la denúncia: format electrònic o en paper.
-
Emplenar els altres camps amb les dades que es demanen i continuar el procés.