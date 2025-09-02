Has rebut un missatge d'una marca coneguda? La ciberseguretat catalana alerta d'una estafa

Les estafes mai desapareixen, però sí que es transformen per mirar de trobar víctimes per totes les vies possibles. Els missatges de mòbil o els correus electrònics són dos dels canals més utilitzats pels ciberdelinqüents, que no solen tenir massa dificultats per passar els filtres de seguretat i arribar a l'usuari.
Ara, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha advertit sobre una de les tècniques utilitzades pels ciberdelinqüents. Es tracta de publicitats que es fan passar per marques, amb anuncis o imatges cridaneres per intentar captar l'atenció. L'objectiu és que els usuaris entrin a pàgines web fraudulentes i que proporcionin dades personals o del banc.
La modalitat d'estafa que explica la ciberseguretat catalana consisteix a enviar un missatge al mòbil o al correu electrònic de la potencial víctima. Amb una aparença d'una marca coneguda, es diu a l'usuari que ha de respondre una enquesta a canvi de rebre un regal. Però la realitat és que aquest suposat obsequi mai arriba.
Detecten estafes amb algunes marques conegudes
Per això, l'Agència de Ciberseguretat catalana recomana no accedir a enllaços sospitosos i comprovar sempre des de quina direcció arriba el missatge. En tot cas, cal eliminar el correu o l'SMS i alertar l'entorn. De moment, alguns d'aquests intents d'estafa han estat detectats en marques com Decathlon o Leroy Merlin.
La realitat és que darrere d'aquest fals premi hi ha un intent d'estafa. I és que el missatge amb el premi conté un enllaç que redirigeix a una pàgina web fraudulenta, amb un formulari en què se sol·licita a l'usuari una gran quantitat de dades personals. Així doncs, val més no jugar-se-la: millorar esborrar el missatge i tenir clar que les marques no ofereixen regals a canvi d'enquestes per correus o missatges de mòbil.