Desactiva aquesta opció del telèfon mòbil per evitar ser víctima d'estafes

Les estafes no han fet més que créixer en els últims anys i ja entren per terra, mar i aire. Però sobretot, a través del telèfon mòbil. Els ciberdelinqüents diversifiquen cada cop més les seves tècniques davant una ciutadania que cada cop està més alerta davant els mètodes tradicionals, i això fa que l'amenaça sobrevoli altres canals menys habituals.
És en aquest sentit que alguns estafadors treballen ara amb uns dispositius coneguts com a Stingrays. Un informe fet per l'Associació del Sistema Global de Comunicacions Mòbils (GSMA), que reuneix operadors de telefonia de tot el món, aquests dispositius portàtils són fàcils d'aconseguir a través d'internet i tenen una dificultat tècnica molt baixa.
La funció que s'ha de desactivar del mòbil
Els Stingrays són una mena d'estacions base falses que són capaces d'aconseguir que els mòbils es connectin a les xarxes 2G, les quals es troben obsoletes sense cap mena de protecció. Això vol dir que els telèfons que entren dins d'aquestes connexions s'exposen a vulnerabilitats que poden arribar a ser molt perilloses si s'usen amb aquesta voluntat.
Els ciberdelinqüents utilitzen aquestes xarxes mitjançant els Stingrays perquè els mòbils de les potencials víctimes es connectin de manera obligatòria. Llavors, es recorre a una de les tècniques d'estada més habituals: s'envien missatges de text fraudulents que semblen de fonts oficials i que no poden ser detectats pels operadors de telefonia o pels filtres de contingut brossa.
Com desactivar la connexió 2G del telèfon?
Per tot això, doncs, els experts, l'informe de GSMA i fins i tot Google recomanen desactivar la connexió 2G dels dispositius Android. En sistemes operatius superiors a Android 12, aquesta funció es pot desactivar d'una manera força senzilla sense que tingui més repercussions en el dispositiu.
És tan fàcil com accedir a la configuració o a la pantalla d'ajustos del telèfon mòbil i buscar un apartat sota el nom "Xarxes mòbils", "Xarxes i internet" o alguna denominació similar. Un cop dins, apareix l'opció "SIM" -en poden aparèixer dues si es té doble ranura, però cal clicar la que vulguem desactivar-. Allà apareix una opció que diu "Permetre 2G" i és la funció que cal desactivar. En qüestió de menys d'un minut, pots blindar-te davant estafes.