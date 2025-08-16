16 de agost de 2025

Uns joves catalans creen un WhatsApp per a gent gran

El servei de Bleta permet que els missatges i fotos es mostrin directament en pantalla completa en el mòbil

  Dues persones sostenen mòbils

Publicat el 16 d’agost de 2025 a les 16:47
Actualitzat el 16 d’agost de 2025 a les 16:48

L'empresa tecnològica inclusiva Bleta ha creat un sistema que simplifica WhatsApp i va dirigit a persones grans o amb limitacions visuals i motores. Es tracta de Bleta Conecta, que permet una comunicació digital "sense obstacles i amb total autònoma", és compatible amb qualsevol telèfon mòbil Android i s'activa des de la pàgina web de Bleta mitjançant una subscripció anual.

"La comunicació amb els nostres familiars, independentment dels seus coneixements tecnològics, ara serà més accessible i més senzilla que mai gràcies a una interfície adaptada de Bleta Conecta i la seva integració amb WhatsApp", ha explicat el COO de Bleta, Gerard Pinar.

El servei permet que els missatges i les fotos rebudes es mostrin directament en pantalla completa en el mòbil de l'usuari d'edat avançada, de forma que la persona usuària no ha d'aprendre d'un nou sistema tecnològic.

A més, inclou una confirmació de lectura en temps real perquè els familiars i amics sàpiguen el seu missatge ha arribat i ha sigut llegit. Aquest sistema té un preu de 19,99 euros a l'any.

"Volem que tot el món que ho necessiti pugui utilitzar Bleta Conecta per parlar amb les persones que més estimen, tot i que no tinguin coneixements tècnics o habilitats motores per utilitzar una aplicació convencional", explica Pinar.

Normativa europea

Aquesta novetat tecnològica de Bleta entra en joc després que entres en vigor a Espanya la Llei Europea d'Accessibilitat el passat mes de juny. Aquesta llei obliga fabricants i desenvolupadors a incorporar eines que simplifiquin l'ús, des de la mida de la lletra i els colors fins a la configuració de menús i botons.

Els orígens

Bleta va ser fundada l'any 2021 pels enginyers electrònics Isabel García, Adrià Roca i Gerard Pinar, que després de crear una tauleta electrònica especialment dissenyada per a aquest tipus d'usuaris, que han desenvolupat una app gratuïta per facilitar les comunicacions i la navegació en dispositius mòbils, que ja té més de 170.000 descàrregues en més de 20 països. Aquesta tauleta la venen per 299 euros.

 

