La proposta de matrimoni que es fa viral per gravar l'erupció d'un volcà a Guatemala

La meravellosa casualitat de l'erupció d'un volcà ha protagonitzat la proposta de matrimoni d'aquesta parella que s'ha viralitzat a xarxes

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 12:29

Hi ha casualitats que pareixen fetes a posta i d'altres que pareixen extretes d'una pel·lícula, però el cas d'aquesta proposta de matrimoni és una barreja d'aquestes dues i, a més, una història real que va quedar gravada i que s'ha viralitzat a xarxes.

És el cas d'una parella que es troba de viatge a Guatemala quan el noi decideix proposar-li matrimoni a la seva parella amb una imatge molt èpica de fons: el volcà d'Acatenango, com es pot veure al vídeo de TikTok que ha penjat la promesa i protagonista de la imatge viral @missmalexa:

 

@missmalexa My engagement on volcano Acatenago in Guatemala. I guess pressure really does make diamonds 🌋🇬🇹💍 #engaged #engagement #guatemala #volcano ♬ Little moments - Reinúr Selson & himood

 

Una proposta inoblidable

El vídeo mostra una parella que està fent una ruta per la muntanya i paren un moment per posar a gravar el que el noi vol dir-li a la seva parella. Ell s'agenolla amb una imatge èpica de fons: el volcà d'Acatenango a Guatemala. 

Mentre el noi li dedica unes paraules d'amor a la seva parella que, sorpresa, somriu per la proposta de matrimoni i l'anell que el seu promès li mostra; el volcà entra en erupció i es veu com a la punta una flamerada de lava sorgeix acompanyada de fum. 

Ningú s'esperava aquesta preciosa casualitat de la naturalesa i, de fet, així ho demostren les reaccions de la gent que està gravant la proposta de matrimoni i les de la mateixa parella que, en veure la coincidència de l'erupció del volcà es giren un moment sorpresos per l'espectacular imatge que els proporciona la natura.

