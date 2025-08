Una petició de matrimoni arruïnada per uns turistes es viralitza a xarxes

És molt freqüent veure a TikTok vídeos de parelles demanant-se matrimoni per sorpresa en llocs idíl·lics, màgics i especials perfectes per a una ocasió com aquesta. Aquests vídeos es graven amb el mòbil posicionat en un lloc concret en què es captin les vistes i la petició, després es posa una música emotiva i romàntica i es penja a xarxes socials.

Això és el que va fer una parella d'enamorats que, seguint aquesta tendència viral de TikTok, van voler aprofitar el seu viatge a Santorini per gravar la petició de matrimoni. El que no s'esperaven és que foren interromputs per altra parella de turistes que, com ells, estaven gaudint de les vistes però d'una manera molt diferent.

Dos turistes arruïnen el vídeo a altres dos turistes

Pareix una broma feta amb intenció de ridiculitzar aquests tipus de vídeos de parelles enamorades que viatgen a un lloc massificat per gravar la seva petició de mà. Però la realitat és que va ser una casualitat derivada de la mateixa gentrificació de Santorini la què va viralitzar el vídeo de la parella d'enamorats.

Al vídeo es veu com el noi s'agenolla i la noia s'emociona només de veure'l, dos segons després, una dona amb barret i una xocolatina a la mà apareix enmig de la imatge arruïnant el plànol. Poc després apareix el seu marit, amb un barret similar, i es posa en el mateix lloc enmig de la imatge.

Els dos turistes es mengen la xocolatina tranquil·lament davant del mòbil que continua gravant i que no han vist. Mentrestant, darrere d'ells, la parella d'enamorats s'estava comprometent i no sabien que aquest moment tan especial pels dos no estava quedant gravant com s'imaginaven.

El moment, lluny de quedar com un romàntic vídeo de tendència que es veu a TikTok, s'ha convertit en un fenomen viral. El vídeo ha arribat als 32 milions de visualitzacions i té més de 18.000 comentaris. Tot i que la presència dels turistes els hi va arruïnar el vídeo, aquest moment s'ha transformat en un clip molt graciós.