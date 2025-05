El Vall d'Hebron mostra la vida d'un neurocirurgià a través de TikTok i el vídeo s'omple de catalanofòbia

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona és un dels centres mèdics amb major incidència a les xarxes socials. Les seves campanyes audiovisuals, que mostren molts dels aspectes de les seves instal·lacions, els seus professionals o els seus procediments, obren el camí per a molts curiosos, pacients i comunicadors que es pregunten com funciona un hospital d'aquestes característiques. Aquest dimecres, el Vall d'Hebron va publicar un vídeo a TikTok on seguia un dia en la vida laboral del doctor Gustau Pérez, un neurocirurgià especialitzat en columna.

L'especialista els mostra com és la preparació d'una cirurgia d'alta complexitat, obre les portes de la consulta i del quiròfan, a més d'ensenyar tots els procediments que segueixen al mil·límetre tant ell com el seu equip a l'hora de fer una operació delicada. "Cada matí, de vuit a nou, fem una sessió per parlar de pacients nous, els casos que s'operen en aquell dia i eventualitats que han sorgit durant la nit", relata Pérez a les càmeres de l'hospital Vall d'Hebron.

@vallhebroncampus 🎥 Un dia a la vida d'un neurocirurgià expert en columna: Dr. Gustau Pérez. 👨‍⚕️ Passem un dia amb el Gustau, que ens obre les portes de quiròfan i de tot l'equip de cirurgia. El videoblog: vhc.cat/Gustau (link al perfil) ✅ Veiem com és un dia de neurocirurgia a #VallHebron. ♬ sonido original - Vall d'Hebron

Durant el vídeo, el neurocirurgià va explicant quins procediments va seguint, com quan dissecciona un múscul per poder col·locar uns caragols. Tot això abans de començar l'operació més complexa, l'exèresi del tumor. És a dir, la seva extirpació. El vídeo finalitza amb diversos moments de la cirurgia, on Pérez i el seu equip treballen dins de quiròfan. La publicació, amb desenes de milers de reproduccions, ha estat protagonista a la secció de comentaris.

Una onada de catalanofòbia contra la llengua amb la qual es comunica el neurocirurgià ha despertat la fúria d'altres usuaris que han sortit en defensa del català. Diverses persones arriben a reclamar-li al Vall d'Hebron que faci els vídeos en castellà "perquè els entengui tothom" o altres directament menystenen l'idioma titllant-lo de "polaco".

Per desgràcia no són majoria, però si els comentaris que més ha premiat l'algoritme de TikTok per la quantitat de respostes i de rebuig que han provocat. Molts altres usuaris, que han rebut els likes del compte oficial de l'hospital, aplaudien la feina de Pérez, de tot l'equip de neurocirurgians i dels responsables de quiròfans del centre.