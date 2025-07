Un repte viral fa tancar tres piscines públiques catalanes per contaminació fecal

Tres piscines municipals de Berguedà, Lleida i Manresa han hagut de tancar temporalment aquest divendres per episodis de contaminació fecal que, coincideixen, amb la viralització d'un repte a xarxes que consisteix en defecar en les piscines públiques.

La piscina de Berga va tancar aquest divendres durant 12 hores i va limitar l'aforament a 400 persones perquè un infant va defecar en l'aigua. Els serveis de neteja han actuat ràpidament activant el protocol de sanitat i s'ha realitzat la hipercloruració de l’aigua. Avui la piscina ja torna a estar oberta al públic.

A la piscina de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), també es va prohibir l'accés el divendres perquè es van detectar defecacions a l'aigua. El mateix va passar a Lleida, a la piscina de Bellver de Cerdanya, on es va suspendre temporalment el bany després d’una defecació a l’aigua que, segons l'Ajuntament, va ser una “actuació incívica d’una persona”.

En ambdós casos, s'ha activat el protocol sanitari per evitar contaminacions i garantir la seguretat i la salubritat de les piscines.

Les defecacions podrien ser part d'un repte viral?

Encara que no se sap si aquests casos concrets formen part del repte viral, la realitat és que els tancaments de piscines per contaminació fecal s'han estès per tot l'Estat des que en 2018 es va viralitzar un repte a xarxes que consisteix a cagar a les piscines públiques.

Enguany, coincidint amb l’inici de la temporada de bany, ja s’haurien detectat prop de 300 piscines afectades per casos similars arreu de l’Estat.

Més enllà d'intentar entendre què és una tendència o trend (en anglès) a xarxes socials, el vertader repte és el d'entendre a les persones que la segueixen. Ja sigui per moda, per pressió social o perquè forma part d'una cultura digital tan canviant i incomprensible com els mateixos vídeos i tendències que es viralitzen, sobretot, a TikTok.