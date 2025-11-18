Cloudflare, una de les estructures més importants de la xarxa digital moderna, ha caigut aquest dimarts. Aquest entrebanc ha fet trontollar internet de cap a peus. El primer gran símptoma ha estat la caiguda de la xarxa social X, amb un impacte directe per a milions d'usuaris a tot el planeta. L'efecte dominó que ha suposat la caiguda de Cloudfare és d'una ressonància majúscula, afectant serveis com els de Canva o ChatGPT entre d'altres. Milers de plataformes, pàgines web o serveis fan servir Cloudflare per a dur a terme la seva activitat.
Els servidors haurien patit alguna mena de problema i moltes persones, a través de les seves aplicacions mòbil o consultant la xarxa social a través de navegadors als ordinadors, han vist que no poden accedir-hi. No és la primera vegada que passa aquest 2025. Al maig ja es van notificar problemes a escala global. Segons poden veure milions d'usuaris que fan servir cada dia aquesta xarxa social, els apareix aquest missatge: "Internal server error. Error code 500". Aquesta mena de problemes provenen per part dels servidors de la pàgina o plataforma, és a dir, que no és un problema ni de l'internet de les persones que la fan servir ni dels rúters ni res semblant.
Des de primera hora del migdia, la companyia nord-americana ha informat que eren conscients del problema i que segueixen treballant per a solucionar-ho. Encara que algunes pàgines web o servidors hagin pogut recuperar la normalitat, és una normalitat tensa, perquè el servei que proporciona Cloudflare no és estable i no té resolts els seus problemes. En tot cas, la seva importància és cabdal, com hauran notat milions de persones arreu del planeta, perquè grans paraigües digitals funcionin.
Per què és tan important Cloudflare?
Considerat un pilar fonamental de l'ecosistema digital actual, els seus serveis tenen un impacte directe a milions d'usuaris a centenars de països. De manera diària. Què és, realment, Cloudflare? És una espècie d'escut protector i un "accelerador" de pàgines web o serveis. La companyia manté una xarxa immensa de distribució de contingut amb un firewall -és aquest escut- que protegeix moltíssimes pàgines d'atacs maliciosos com poden ser els ciberatacs o els virus.
És una espècie de seguretat privada, com un porter de discoteca, que fa de filtre per a moltíssims serveis arreu del món. Ben a prop tenim la botiga del Barça, que utilitza els serveis de Cloudflare. Com ha pogut comprovar Next, els serveis blaugranes no han caigut ni pateixen problemes substancials. Ara bé, una altra de les grans capacitats de la companyia nord-americana que opera al núvol és la seva capacitat de distribució del contingut digital a tot el planeta.
Fem-ho fàcil: permet que els continguts que els usuaris consulten es carreguin més ràpid. Fent servir Cloudflare, en principi, pots refrescar X de manera més ràpida, t'arriben els nous continguts més de pressa i no has d'estar esperant temps de càrrega com fa unes dècades quan entraves a qualsevol web. No només això, la companyia també és capaç d'ocultar la IP de les pàgines web per evitar atacs directes.
Fa uns mesos la companyia ja va ser notícia a l'estat espanyol perquè La Lliga de Javier Tebas va acusar Cloudflare de ser un dels principals benefactors de les pàgines web que aconseguien piratejar els partits de futbol i contribuir així a la xarxa de pirateria. En aconseguir ocultar les IP, els seus serveis feien molt difícil que es poguessin tancar aquestes pàgines fraudulentes. Des de La Liga van aconseguir tombar aquestes IP, però l'efecte dominó va provocar que també caiguessin plataformes oficials o que no fossin pirates, generant un debat molt intens i crítiques ferotges contra Tebas.