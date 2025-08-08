El hacker madridista del Comitè Tècnic d'Àrbitres marxa a una empresa acusada de pirateria per Tebas

L'enginyer informàtic Chema Alonso ha deixat aquest dijous el seu càrrec com a assessor d'innovació tecnològica i intel·ligència artificial del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) per motius laborals que li impedeix realitzar la seva funció. El que va ser cap del departament digital de Telefònica ha anunciat que deixa el càrrec per incorporar-se com a vicepresident de Cloudflare, una empresa de ciberseguretat assenyalada per president de la lliga espanyola, Javier Tebas.
Concretament, Cloudflare és una empresa americana especialitzada en ciberseguretat i computació en el núvol que serveix com a intermediària a través de la xarxa a webs i proveïdors de continguts, i que la Lliga acusa de ser els responsables de protegir el 50% de webs que emeten futbol de manera il·legal.
Alonso, el hacker del gorro de llana, que va ser anomenat per aquest lloc fa dues setmanes per Fran Soto, president del CTA, ha renunciat el seu càrrec després de rebre una nova oportunitat laboral en l'estranger, que li comporta haver-se de traslladar fora d'Espanya. La baixa de l'assessor d'innovació tecnologia i intel·ligència artificial del CTA és la segona en dues setmanes després de la marxa d'Aitor Villate Martínez, cap dels assistents.
Tot i això, el hacker va justificar la seva marxa "per temes personals". Però segons han pogut saber diverses fonts periodístiques, fitxar per Cloudflare i seguir formant part del CTA, que forma part de la Federació Espanyola de Futbol, anava a caldejar l'ambient amb la Lliga, ja que des de fa temps existeix tensió entre els dos organismes esportius.
La institució que presideix Javier Tebas és sòcia de Telefònica i van de bracet en l'estratègia antipirateria. Concretament, la teleoperadora és la propietària d'una gran part de drets d'emissió de les competicions que organitza la Lliga. En les dues empreses s'ha generat rebombori, donat que Chema Alonso coneix a la perfecció les mesures que Telefònica i la Lliga empren per combatre l'emissió il·legal de partits de futbol.
Chema Alonso s'allunya del focus futbolístic
Amb aquesta passa al sector purament privat americà, el reconegut hacker s'allunya del focus mediàtic i del món del futbol. Cal recordar que amb la seva assignació com a responsable de la innovació tecnologia i d'IA del CTA es va aixecar polseguera donat el seu explícit madridisme.
Alonso reconeix que és "madridista, raulista i ikerista", els dos últims adjectius en referència a les llegendes blanques Raúl González i Iker Casillas. També havia dit que era "madridista i viking encara que perdem".
Aquells missatges són de 2011, però fa tan sols un any, també compartia una imatge amb les Champions del museu del Reial Madrid o una altra a Wembley a l'última final europea que va guanyar el club blanc. "Els jugadors del Madrid s'estan deixant l'ànima. Em sento orgullós de ser madridista. Hala Madrid", deia en una altra de les publicacions a xarxes socials.
Fins i tot en alguns missatges ha criticat l'arbitratge suposadament a favor del Barça i en contra dels blancs. "L'àrbitre s'ha passat tres pobles amb el Madrid" o una crítica a l'arbitratge teòricament favorable al Barça durant la final de la Champions de 2011 són alguns dels comentaris que han vist la llum.