Un càrrec del nou comitè dels àrbitres es declara madridista

El Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) ha anunciat aquest dilluns la nova estructura i ja ha arrencat amb polèmica. I és que un dels nous càrrecs executius ha estat enxampat per Ser Catalunya amb publicacions en què reconeix que és madridista i fins i tot amb protestes sobre decisions arbitrals que suposadament haurien afavorit els interessos del Barça.

Es tracta de Chema Alonso, un conegut hacker que durant molts anys ha fet divulgació sobre tecnologia a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, a més de treballar per millorar la seguretat de grans empreses. Ara, serà el nou assessor d'innovació tecnològica i intel·ligència artificial del CTA precisament en el moment en què el videoarbitratge és un dels aspectes en el punt de mira.

Mi defecto es ser del club mas grande de la historia. Hala Madrid. }:)) — Chema Alonso (@chemaalonso) April 16, 2011

El madridista Chema Alonso, nou membre del CTA

Ser Catalunya ha recollit una sèrie de publicacions en què Alonso reconeix que és "madridista, raulista i ikerista", els dos últims adjectius en referència a les llegendes blanques Raúl González i Iker Casillas. També havia dit que era "madridista i viking encara que perdem".

@adriamartin91 soy madridista. Raulista e Ikerista. Y ayer el arbitro se paso tres pueblos con el Madrid... — Chema Alonso (@chemaalonso) April 28, 2011

Aquells missatges són de 2011, però fa tan sols un any, també compartia una imatge amb les Champions del museu del Reial Madrid o una altra a Wembley a l'última final europea que va guanyar el club blanc. "Els jugadors del Madrid s'estan deixant l'ànima. Em sento orgullós de ser madridista. Hala Madrid", deia en una altra de les publicacions a xarxes socials.

Fins i tot en alguns missatges ha criticat l'arbitratge suposadament a favor del Barça i en contra dels blancs. "L'àrbitre s'ha passat tres pobles amb el Madrid" o una crítica a l'arbitratge teòricament favorable al Barça durant la final de la Champions de 2011 són alguns dels comentaris que han vist la llum.

El arbitro le saca la roja al balón. Esta vez si le dio a Busquets... — Chema Alonso (@chemaalonso) May 28, 2011

A la pàgina web personal de Chema Alonso, més madridisme. En una conversa amb Michel González, el hacker recorda que va créixer amb la "Quinta del Buitre" i que va deixar d'anar al Santiago Bernabéu quan el club no va renovar-lo. Sigui com sigui, el madridisme d'Alonso no hauria d'afectar, sobre el paper, la seva feina que a partir d'ara començarà a fer al Comitè Tècnic d'Àrbitres.

La nova cúpula del Comitè Tècnic d'Àrbitres

El desconegut Fran Soto Balirac és el nou president del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la RFEF substituint Luis Medina Cantalejo al capdavant de l'estament arbitral, enmig de la reestructuració encarregada per la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Cal recordar que, durant la passada temporada, el Reial Madrid va expressar el seu malestar amb la cúpula arbitral.