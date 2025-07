El delegat més veterà del Barça torna a quedar-se sol als 70 anys

Canvis interns al Barça de cara a la pròxima temporada. Els anys passen i els jugadors i altres membres del club van i venen, però el delegat més veterà es queda. Carles Naval assumirà la seva 38a temporada fent les mateixes funcions al club blaugrana, però a partir del pròxim curs amb una novetat: deixarà de fer-ho acompanyat i tornarà a exercir el càrrec en solitari.

Des de 2023, Naval compartia funcions amb Toni Alonso, ascendit des del filial, en un gest que s'entenia com un possible relleu tenint en compte que el primer té 70 anys. Però a partir de la pròxima temporada, el lleidatà torna a quedar-se com a delegat únic del primer equip. Alonso torna al filial per exercir de vincle i de figura d'atenció als jugadors de la Masia que salten al primer equip.

Dos relleus fallits per a Carles Naval

Naval havia situat la seva jubilació en el 125è aniversari del Barça, però finalment traspassarà el límit que s'havia imposat i viurà la inauguració del nou Camp Nou. Alonso és el segon delegat que abandona el primer equip després que el club situés Gonzalo Rodríguez el 2021, quan llavors era "team manager" del femení. Dos anys després, no va ser renovat i es va optar per Alonso com a líder de la transició al capdavant del delegat.

Sigui com sigui, dos substituts en quatre anys no han estat suficients per portar Naval a la jubilació. El lleidatà va entrar al club com a ajudant de l'històric delegat Rodolfo Peris fins que va assumir el càrrec conicidint amb el Dream Team entrenat per Johan Cruyff. Gairebé quatre dècades, continuarà portant l'icònic braçalet blaugrana com a delegat de l'equip dirigit per Hansi Flick.