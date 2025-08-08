Ter Stegen diu la seva: acosta postures amb el club i es mostra disposat a firmar l'informe mèdic

Després de dies d'especulacions i acusacions, Marc-André ter Stegen ha dit la seva. Ho ha fet en un comunicat on mostra una posició de cordialitat amb el Barça de cara a resoldre el seu conflicte. L'alemanya assegura que està disposat a "facilitar l'autorització requerida", en relació amb la polèmica signatura de l'informe mèdic.
"Confio que a través del diàleg i la responsabilitat, puguem resoldre aquesta situació de forma constructiva", afirma el porter alemany. En el text hi ha un matís important, parla del seu diagnòstic de tres mesos de lesió com un "termini mínim de recuperació".
Per tant, no tanca la porta a què la baixa pugui ser de més mesos. Cal recordar que a partir d'una baixa de quatre mesos, la Lliga permet utilitzar el 80% de la fitxa en la inscripció d'altres futbolistes, la qual cosa permetria, a priori, inscriu-re Joan Garcia o Marcus Rashford.
Així mateix, Ter Stegen lamenta les que en les darreres setmanes s'han dit coses sobre ell totalment "infundades", i reitera que el seu compromís és "tornar al camp al més aviat possible per poder ajudar l'equip i competir". Així doncs, sembla tancar la porta a un traspàs i l'obre a competir la titularitat amb Joan Garcia quan estigui recuperat de la lesió.
El porter matisa que "les incorporacions i renovacions de contracte es van fer abans de la intervenció quirúrgica", i per tant explica que no va considerar que la seva "desafortunada situació fos necessària per a la inscripció d'altres. En referència als casos de Joan Garcia i Marcus Rashford entre d'altres.
Ter Stegen tanca el seu comunicat amb una mostra d'afecte cap a l'afició. "Moltes coses poden canviar, però n'hi ha una que mai ho farà: us estimo culers!" Així doncs, sembla que les relacions entre el club i el jugador tornen a millorar, i s'haurà de veure com es resol el conflicte de la baixa mèdica.
El cas Ter Stegen
El serial Ter Stegen s'allarga des de principis d'estiu. Després del fitxatge de Joan Garcia i de la renovació per dues temporades de Wojciech Szczęsny, totes les mirades apuntaven a l'alemany. Les accions fetes des dels despatxos del Futbol Club Barcelona semblaven indicar que l'estada del porter a la ciutat comtal arribava a la seva fi, però ell va insistir a quedar-se a Barcelona. El 24 de juliol va confirmar que s'operaria d'unes molèsties a l'esquena.
Aquí es va obrir el segon capítol del cas. Un cop operat, va córrer a detallar en una publicació a Instagram que estaria de baixa tres mesos, un termini que no arriba al límit perquè es consideri de llarga durada. Diversos especialistes van matisar que el més probable és que la lesió s'allargués més i ara que ja s'ha operat, l'informe mèdic mostraria el temps real de baixa.
Ara bé, un cop operat, Marc-André ter Stegen es nega a firmar el consentiment perquè el Barça enviï el seu informe mèdic a la Comissió Mèdica de la Lliga i pugui tramitar l'alliberament del 80% de la fitxa per quadrar el fair play financer i inscriure els fitxatges. El Barça li ha obert un expedient disciplinari i ha deixat el cas en mans dels serveis jurídics del club.
La Lliga estableix que les lesions de llarga durada, a partir de quatre mesos, permeten donar la baixa al jugador i alliberar el 80% de la seva massa salarial dels càlculs del fair play financer. Si bé, és la Comissió Mèdica la que ha de donar el vistiplau després d'estudiar l'informe mèdic. Un informe mèdic que el club no li pot fer arribar sense el consentiment del jugador.