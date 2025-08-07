El Barça retira temporalment la capitania a Ter Stegen

Cop d'efecte del Barça. El club ha anunciat en un comunicat que retira temporalment la capitania a Ter Stegen. Ho fa arran "de l'expedient disciplinari obert al jugador" i mantindrà la decisió fins que "no es resolgui definitivament aquest procediment".
Segons expliquen en el comunicat, la decisió s'ha pres de forma consensuada entre la Direcció Esportiva i l’staff tècnic. Durant aquest període, les funcions de primer capità seran assumides pel fins ara segon capità, Ronald Araujo.
El cas Ter Stegen
El serial Ter Stegen s'allarga des de principis d'estiu. Després del fitxatge de Joan Garcia i de la renovació per dues temporades de Wojciech Szczęsny, totes les mirades apuntaven a l'alemany. Les accions fetes des dels despatxos del Futbol Club Barcelona semblaven indicar que l'estada del porter a la ciutat comtal arribava a la seva fi, però ell va insistir a quedar-se a Barcelona. El 24 de juliol va confirmar que s'operaria d'unes molèsties a l'esquena.
Aquí es va obrir el segon capítol del cas. Un cop operat, va córrer a detallar en una publicació a Instagram que estaria de baixa tres mesos, un termini que no arriba al límit perquè es consideri de llarga durada. Diversos especialistes van matisar que el més probable és que la lesió s'allargués més i ara que ja s'ha operat, l'informe mèdic mostraria el temps real de baixa.
Ara bé, un cop operat, Marc-André ter Stegen es nega a firmar el consentiment perquè el Barça enviï el seu informe mèdic a la Comissió Mèdica de la Lliga i pugui tramitar l'alliberament del 80% de la fitxa per quadrar el fair play financer i inscriure els fitxatges. El Barça li ha obert un expedient disciplinari i ha deixat el cas en mans dels serveis jurídics del club.
La Lliga estableix que les lesions de llarga durada, a partir de quatre mesos, permeten donar la baixa al jugador i alliberar el 80% de la seva massa salarial dels càlculs del fair play financer. Si bé, és la Comissió Mèdica la que ha de donar el vistiplau després d'estudiar l'informe mèdic. Un informe mèdic que el club no li pot fer arribar sense el consentiment del jugador.